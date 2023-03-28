法國：第十次反退休改革大動員後，當局開始摸索着尋求出路

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法國當局為擺脫政治和社會雙重危機，正在摸索着尋求出路。工會方面維持壓力，宣布4月6日為下一個動員日。

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星期二晚上，在第十次反對退休改革的示威活動結束時，法國總理博爾內對工會開了一條門縫：博爾內提議，在下周初接見各工會負責人。

法新社報道，法國總理周二向工會發出了邀請，下周初接見組成此次反退休改革聯合工會的所有工會。

CFDT的老闆貝爾熱說，“我們會去的。”貝爾熱補充說，他去是為了“談退休問題”。而法國總理府馬替尼翁府謹慎地沒有具體說明，退休問題是否會列入會見的討論內容。

周二，聯合工會舉辦反退休改革的第十次大動員，雖然這第十次大動員的規模有所減弱，但仍然很龐大。法國內政部說，周二全法國有74萬人走上街頭示威，而CGT工會聲稱，走上街頭抗議的人超過2百萬。

周二下午，在巴黎的遊行隊伍中爆發了暴力事件，總體的氣氛非常緊張。法新社記者指出，警方進行了干預，驅散了一群打砸分子，其中的一些人搶劫了一家企業並把垃圾桶給點燃了。警察方面表示，周二在巴黎，有22人被逮捕。

目前，法國政府的退休改革法案在議會強行通過後，在接受法國憲法委員會的審核。工會方面想把街頭的壓力維持到憲法委員會做出決定的時候。因此，聯合工會周二晚宣布，4月6日為下一個動員日。