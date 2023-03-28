【視頻】退休改革：法國政府在緊張的氛圍中尋求出路

法國退休改革

法國政府正試圖重新控制局勢，並在全國反對退休改革抗議動員的第十天，宣布希望 "安撫"。可警察和示威者之間暴力爭議也在加劇。和法廣同屬法國世界媒體集團的法國電視24台記者從法國總統府愛麗舍宮發回了報道：

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這次部長會議是準備在政府和總統馬克龍周圍團結起來。會議即將結束。在部長會議上，馬克龍提醒他的政府的優先事項，換句話說，是要找到一個新的大多數。他要求總理博爾內想出辦法進行政治聯盟，因為對政府來說，在議會擁有多數席位是很複雜的。因為他們在國民議會中只擁有相對多數。針對政府的譴責動議投票最後以9票之差被否決。國家元首的困難在於如何擺脫這種政治和體制的危機。這就是為什麼他重掌退休改革，並告訴他的政府必須堅持，堅持到最後，儘管國民議會國民議會和街頭示威都動員了起來。馬克龍重申，他不會在這項改革上退縮。我們已經知道，過一會兒，發言人維蘭應該會發言，對部長會議進行總結。他昨天的發言，讓人已經知道了他的講話內容，即不惜一切代價、要保證維持這項改革，無論付出什麼代價。這是個複雜的策略，很難做到。而今天這個動員的日子，也將是一個測試。

02:05 在動員反對退休改革的第10天前夕，馬克龍態度強硬，但並未關閉對話之門。 via REUTERS - POOL