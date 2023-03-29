法國家庭士氣3月續略惡化 掉三點數 跌回2022年7月歷史低點

法國家庭消費及對前景的信心3月再次略有惡化。根據法國國家經濟統計局 (Insee) 周三(29日)宣布，法國家庭士氣在 3 月份再次略有惡化，法國人特別擔心他們生活水平的變化。

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法國國家統計局在其新聞稿中指出，法國家庭對生活水平演變的看法及士氣失去了三個點數，“回到了 2022 年 7 月的歷史低點”。

法國家庭對自己過去和未來財務狀況的看法，以及對進行大宗採購的可取性的看法是穩定的，但仍處於很低的水平。

另外，法國人對未來 12 個月生活水平的預期變化也再次有所惡化，再次保持在遠低於長期平均水平的水平。

儲蓄能力增強：

家庭對自己過去和未來財務狀況的看法，以及對進行大宗採購的可取性的看法是穩定的，但仍處於很低的水平。

這種悲觀情緒應該從物價上漲的角度來看待，因為認為過去 12 個月價格大幅上漲的家庭比例繼續增長，達到 1970 年代中期以來的最高峰。

儲蓄機會在 2 月份顯着上升後，下降了 4 個百分點，但仍遠高於其長期平均水平，這是對消費更為有利的跡象。

法國經統局進一步明確指出，當前和未來的儲蓄能力略有增加，並保持在高於平均水平的水平。 另一個積極跡象是，對失業的擔憂正在減少並仍低於其長期平均水平。