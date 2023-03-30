人權組織敦促馬克龍和馮德萊恩訪華抗議中國人權問題

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人權觀察組織周四表示，法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩在下周訪問北京時，"應將人權作為優先事項"。但他們擔心關於烏克蘭戰爭的會談可能將使這一人權問題蒙上陰影。

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非政府組織人權觀察的法國主任Bénédicte Jeannerod今天在一份聲明中說，馬克龍和馮德萊恩"在訪問北京期間不應該將中國政府日益增長的專制主義掃藏到地毯下。她還敦促他們利用他們與習近平的公開露面，表達他們對中國各地普遍存在的侵犯人權行為、香港和西藏日益嚴重的壓迫以及新疆的反人類罪行的深切關注。

這位人權組織官員還說，法國總統和歐盟委員會主席應公開呼籲釋放所有因政治原因被拘留和監禁的人，"包括新疆的數十萬維吾爾人和其他突厥穆斯林，在香港因和平政治行動被起訴的活動家和政治家，以及在抗議 "清零"政策期間被捕的示威者。

人權觀察擔心，中國的人權將 "再次 "被置於隱蔽之下，就像2019年之前的情況一樣，當時許多歐洲領導人和政府傾向於採取 "靜默外交 "來應對中國日益嚴重的侵權行為。該非政府組織進一步回顧說，在2019年11月對中國的最後一次國事訪問中，馬克龍 "沒有公開提到北京在新疆犯下的嚴重侵權行為"。

雖然馬克龍說他 "向中國同行強調了在香港進行對話和剋制的必要性"，但人權觀察指出，他並沒有呼籲尊重香港人的權利。

非政府組織人權觀察的法國主任稱，"俄羅斯在烏克蘭的戰爭罪行不應成為馬克龍和馮德萊恩無視中國政府日益嚴重的侵犯人權行為的理由。"

據法新社報道稱，法國總統府愛麗舍宮上周五宣布，馬克龍將在歐盟委員會主席馮德萊恩的陪同下，於4月5日至8日對中國進行 "國事訪問"，以便與習近平一起努力實現烏克蘭恢復和平的目標。