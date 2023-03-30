歐洲議會對法國警察過度執法表示不滿

政治

歐洲 – 繼歐洲人權專員批法國警察對抗議民眾過度使用暴力之後，美國白宮一位發言人表示：美國“支持在某地或其他地方的和平示威權利”。歐洲議會左派議員們在比利時首都布魯塞爾的歐洲議會大樓前示威。20多名議員高舉“停止法國警察暴行”的標語牌，指責法國警察對抗議者過度執法。

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歐洲議會左翼集團發表的一份聲明中指出，“法國人民在行使民主示威權時面臨警察暴力。今天，歐洲議會議員從議會發出反對警察暴力的信息。暴力不能成為借口。我們不能容忍濫用權力。”

在法國為反對將退休年齡從 62 歲提高到 64 歲在內的且政府未經議會表決直接通過的養老金改革部分議員要求法國警察停止對養老金改革抗議者實施暴力行為。巴黎清潔工已經逐步恢復打掃街頭的工作，但要把垃圾全部收乾淨還需好幾天的時間。法國西北部、馬賽地區和巴黎大區加油還是十分困難。

歐洲安全與合作組織新聞自由問題特別代表米亞托維奇（Dunja Mijatovic）曾表示：一些示威者的零星暴力行為或其他人在示威期間犯下的其他應受譴責的行為不能成為國家人員過度執法的理由。

人權聯盟譴責法國警察“過度執法”。法國西部示威活動的組織者統計有 200 人受傷，其中包括一名示威者左眼被打瞎和兩名至今昏迷不醒。他們的親屬以“企圖謀殺罪”提出訴狀。