法國總統馬克龍民眾不信任度高達70% 鐵腕退休改革導致！

法國總統馬克龍的民眾信任度大幅下降，表示不信任馬克龍總統的法國人比率上升到 70%。2018年4月黃馬甲時期，馬克龍的不信任比率曾為 57%。尚未打破奧朗德保持的2015年的 60%不信任度。

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由於鐵腕推行退休改革及全國四處的抵制封鎖行動，法國總統馬克龍的信任度大幅下跌。民調顯示，法國總統馬克龍因退休改革付出大代價：其信任度下降 4 個點數，跌至百分點至 26%。不信任馬克龍總統的法國人比例上升到 70%。

在兩個月內，馬克龍的信心評級結構以一種對於共和國總統來說極令人擔憂的方式惡化：滾滾下跌4 個點數。

根據費加羅報指出的民調結果，不信任馬克龍總統的法國人比例從 57% 上升到 70%。 但最糟糕的是那些“根本不信任他”的人增加了。 現在達到 50%（一個月內增加了 9 個點）。

我們必須回到“黃背心”危機時期，才能看到如此高的反對國家元首的比率：2018 年 4 月表示不信任馬克龍總統的比例為 57%。不過當時，由法國前總統奧朗德所保持的民眾不信任記錄尚未被打破（2015 年奧朗德不信任度為 60%）。

馬克龍總統的總理博爾內對他的民調毫無幫助；博爾內在國民議會動用 49-3憲法條款強硬通過64歲退休年齡的改革後，自己的民調信任度也下降了 6 個百分點。

另一方面，如果馬克龍必須決定更換總理，則有三位部長浮出檯面：經濟部長勒梅爾(Bruno Le Maire)、行動和公共賬戶部長阿塔爾 (Gabriel Attal)，以及擔任政府發言人的韋蘭(Olivier Véran)。

相反地，退休改革危機替法國極右翼政黨國民聯盟(RN)博得了博得了聲望。

那些懷疑極右翼政黨國民聯盟(RN)能否利用養老金改革帶來的危機的人有一個答案：瑪麗勒龐(Marine Le Pen )和 其搭檔-現任主席Jordan Bardella 的民調都正在進步。 瑪麗勒龐的信任度民調增加了6個點數。離第一名寶座不遠了！