馬克龍今去法國東南調解水“困”

法國/水計畫/氣候/馬克龍

法國總統馬克龍今訪法國東南部上阿爾卑斯省。在當地Serre-Ponçon人工湖畔的Savines-le-Lac湖畔，馬克龍推出備受期待的 "水計畫"。法國2022年遭受乾旱以及特大夏季炎熱，耗盡地下水位之後，又遭遇乾燥冬季。

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在全國反對養老金改革的抗議活動如火如荼，兩個月來，馬克龍罕見走到巴黎以外的地區。本台消息稱，但馬克龍此行明說沒有與民眾進行事先接觸的計畫。

根據日程，馬克龍計畫在一場演講後就走人。馬克龍不會與民眾互動。愛麗舍宮不打算有任何人群問候或交流。馬克龍的隨行人員極為謹慎，他們擔心與退休改革的反對者發生直接對抗。而且馬克龍的行程是在最後一刻宣布的。

面對西歐最大的淡水儲備湖泊Serre-Ponçon湖，馬克龍想給人另一種形象。換句話說，他的五年任期並沒有停滯不前，他仍然在為生態這個熱門話題採取行動。

經過幾次推遲，最終是馬克龍接管了這個 "水計畫"，主要是採取一系列措施來減少浪費，改善監督水管理，並避免農業過度的水消費。

法國反對黨對馬克龍在全國反對退休改革計畫浪潮中選擇去湖邊解決水問題，批評說是逃避，是轉移注意力。反對派對馬克龍避免與民眾互動的日程安排也十分生氣，認為馬克龍沒有勇氣聽取民眾的意見。