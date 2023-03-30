馬克龍訪華將明確告訴習近平 不得支持俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭

法國/中國/烏克蘭

法國外交部長科隆納周四今天表示，法國總統馬克龍下周訪問北京時將告訴中國領導人，必須避免支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

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法國外交部長科隆納在立陶宛首都維爾紐斯與立陶宛外交部長Gabrielius Landsbergis舉行的聯合新聞發布會上說，在馬克龍訪問中國期間，他的部分行程由歐盟委員會主席馮德萊恩Ursula von der Leyen陪同，"馬克龍與馮德萊恩將提醒北京，必須避免採取任何可能支持俄羅斯侵略戰爭的行動。

中國從未譴責過俄羅斯對烏克蘭的入侵，中國在2月份提出了一個 "和平計畫"，稱要結束長達一年的戰爭，但美國和歐洲對北京的調解仍然持懷疑態度。

法國外長科隆納說，法國總統將向中國發出明確的信息，促使中國重申中國對國際法的承諾和對聯合國憲章原則的尊重"。

她說："俄羅斯的侵略戰爭失敗符合所有國家的利益。

據法新社說，馮德萊恩周四警告說，對於歐盟來說，與中國關係的未來將在很大程度上取決於北京對普京在烏克蘭的侵略戰爭的態度。

華盛頓方面則警告北京不要受到向莫斯科提供武器的誘惑。

據法新社稱，中國國家主席習近平上周對莫斯科進行了高調訪問。

在訪問立陶宛期間，科隆納將訪問Siauliai基地，法國軍隊正在那裡完成監測波羅的海空域的任務，這個基地也正在由北約成員國家輪流執勤駐用。