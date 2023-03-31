法國居民人口移民佔10.3% 達700萬人 統計三代則逾1900 萬

就在法國行政部門宣布要立法未來停止接收外國移民之際，法國經濟統計局 (INSEE)公布的最新數據指出，法國居民人口中現在有 10.3% 是外國移民。在外國出生，現在居住在法國的移民人口，官方記錄將近700萬人。如果以三代人的居民人口數來統計，法國移民人口超過 1900 萬人，他們當中的37%居住在大巴黎地區。

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經統局出版兩百頁法國移民數據摘要和圖表……

法國移民人口全國到處都增加，最新數據顯示，法國人口中現在有 10.3% 是移民。

就在法國行政部門宣布要立法未來要停止接收外國移民之際，法國國家統計和經濟研究所（Insee）最新發布的“移民和移民後裔”全景圖在法國”旨在提供“客觀信息來推動這項辯論”。

官方人口數據將近有700萬外國移民： 2021年法國總人口為6760萬。 在這一群體中，移民（出生在國外並居住在境內的人）所佔比例為 10.3%，即 690 萬人。

這一比例在 1968 年為 6.5%，“從 1975 年到 1990 年代末約為 7.4%”。 然後，穩定與勞動力移民的放緩有關。

“自 2000 年代初以來，移民人數再次以持續的速度增長，而來源地也在多樣化，”統計學家指出。 他們指出，“在 1999 年至 2021 年間，移民人數增加了 1.6個點數，而法國總人口增加了 1.1點個數”。 經統局指出，“移民人口現在更加女性化：2021 年居住在法國的移民中有 52% 是女性，而 1968 年這一比例為 44%”。

需要說明的是：“在國外出生的外國籍移民，即使獲得法國國籍，仍保留移民身份，其中有 250 萬人（即 36%）屬於這種情況”。

法國的外國移民集中在十幾個省

這個外國移民人口半數居住在 13 個省，而整體移民人口有半數分布居住在 23 個省。 據法國經統局稱，“巴黎人口中有20%是移民人口”，這一比例在“塞納-聖德尼”達到了“33%”。 此外，佔據法國總人口數18%的這些移民，有37%的移民居住在大巴黎地區。