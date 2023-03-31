法國舞劍 試圖割斷2俄參賽的國際劍聯藕絲

法國/奧運會/擊劍/烏克蘭/兩俄

繼德國陶貝希霍夫斯海姆取消奧運會資格賽之後，法國周五也決定取消原定於5月舉行的聖莫爾-德福塞世界盃賽段和2024年奧運會資格賽，這表明國際擊劍聯合會恢復俄羅斯和白俄羅斯運動員資格的決定造成分裂，至少是進展不順。由此，法國進一步展示堅決抵制2俄運動員渾水摸魚來巴黎奧運會參賽的立場。

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據法新社說，法國擊劍聯合會的新聞稿毫不掩飾該組織決定的原因：即無法接受國際擊劍聯合會（FIE）關於將俄羅斯和白俄羅斯運動員吸納參賽的要求。

據此決定，原定於5月19日至21日在法國聖莫爾-德福塞舉行的男子重劍比賽被取消。

現在要由國際擊劍聯合會重新安排這項包含確認奧運會參賽資格的賽事活動。

自3月10日以來，國際劍聯決定授權俄羅斯和白俄羅斯擊劍手參賽，但須經國際奧委會（IOC）決定。國際奧委會周二發布建議，允許俄羅斯和白俄羅斯運動員重新融入世界體育，而在2022年2月24日俄羅斯軍隊在烏克蘭發動的戰爭後，他們被完全禁止參賽已一年多。

總部設在洛桑的奧林匹克機構建議，俄羅斯和白俄羅斯運動員可以在中立的旗幟下，在某些條件下恢復在國際體育比賽中的中立地位，但僅限於個人項目。這使得俄羅斯和白俄羅斯被排除在奧運會計畫中的一半擊劍項目之外，並大大減少了可能有資格的擊劍手的數量（最多6人，而不是18人）。

據法新社說，國際奧委會提出的其中一個主要條件是，俄羅斯運動員不得與俄羅斯軍隊有任何聯繫。但在俄羅斯，俄羅斯軍隊的中央體育俱樂部CSKA在2020年東京奧運會的71名俄羅斯獎牌獲得者中有45個是軍人。

烏克蘭已經決定抵制任何允許俄羅斯運動員參加的擊劍比賽。

國際劍聯的決定顯然並不順利，或者至少它沒有在國際劍聯代表大會上獲得一致同意，這次大會是為此特別召開的。

在法國取消賽事的決定之前，德國聯合會已經放棄了5月5日至7日在陶貝比肖夫斯海姆舉行的女子花劍世界盃賽事，該賽事將決定參加2024年奧運會的資格運動員。丹麥聯合會也放棄了一個衛星賽事（低於世界盃的級別）。

此外，目前有300多名擊劍名手，包括美國人李-基弗（2021年花劍金牌）、法國人馬農-布魯內-阿皮特西（東京奧運會花劍銅牌）和烏克蘭人奧爾加-哈蘭（2008年花劍金牌）等奧運獎牌獲得者在周二國際奧委會發布建議前要求維持對俄羅斯人的禁賽。

法新社說，巴黎奧運會的擊劍資格賽階段從2023年4月開始，為期12個月，每個擊劍單項都有5場世界盃賽和3場大獎賽，這些比賽的積分最高。現在所有的目光都集中在波蘭，因為波蘭將於三周後（4月21-24日）在波茲南舉辦第一場資格賽，即女子花劍比賽。而作為歐洲體育運動的一部分，歐洲擊劍錦標賽也將於6月24日至30日在波蘭的克拉科夫舉行，這也是奧運會的資格賽。目前沒有消息報告這些比賽是否維持。

目前不清楚的是，法國等國取消的賽事，其他國家是否能接手組賽並接受兩俄運動員參賽，在這樣的情況下，法國以及威脅抵制的國家運動員是否會抵制比賽。