路透：馬克龍四面楚歌前往中國找平衡 留下燃燒的巴黎

法國/馬克龍/中國

法國總統馬克龍執意推動退休制度改革，但遭到法國民眾普遍抵制與反對。抗議者燃燒垃圾桶畫面傳遍世界，示威已經迫使馬克龍取消了接待英國國王登基後首訪法國隊榮譽計畫，現在馬克龍就要前往中國，能否得到牆內抗議燃燒國際舞台外交得分的平衡，評論並不看好。

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路透社今天稱，四面楚歌的馬克龍前往中國，將燃燒的巴黎留在身後。

法國總統馬克龍將於下周前往中國，對這個崛起中的超級大國進行罕見的訪問，這或是在馬克龍的全球政治家野心與他為遏制國內令人尷尬的養老金抗議活動而進行的鬥爭之間做出尷尬的平衡。

馬克龍本月早些時候決定讓備受爭議的養老金立法在議會獲得通過，這在法國城市引發了衝突和暴力事件，他正努力讓他繁忙的外交日程保持正軌。但在全球範圍內播出的巴黎焚燒成堆垃圾的混亂場面，已經迫使馬克龍取消了英國國王查爾斯的國事訪問，這一尷尬在外交界並沒有被忽視。

一位歐洲國家的大使告訴路透社：“接待英國國王首次出訪是一件非常有聲望的事情，並不是每天都會發生。如果你不能成功，那就是個問題。”“很明顯，這正在削弱馬克龍，”另一位歐盟外交官說，“很難衡量影響，但確實有影響。”

抗議活動將見證工會在馬克龍在北京期間舉行的第 11 次全國性罷工，而法國總統正試圖重新獲得對烏克蘭戰爭的主動權，也想在歐洲發揮領導作用。

路透社說，這並沒有逃過中國觀察員的眼睛。中國人民大學歐洲研究中心主任王義偉說：“抗議活動帶來了很大的風險，法國需要一個外交亮點，尤其是因為法國想扮演歐洲領導者的角色。”一位非西方外交官表示，馬克龍還需要小心中國分而治之的策略，他暗示中國可能會試圖利用此次訪問在西方陣營中挑撥離間，並引誘法國遠離美國。

就馬克龍而言，他希望向本月早些時候在克里姆林宮受到俄羅斯總統普京接待的國家主席習近平發出明確警告，歐洲不會接受中國向俄羅斯提供武器，現在俄羅斯入侵烏克蘭已經超過一年。一位法國高級外交官說：“我們的信息將很明確：中國可能有與俄羅斯靠得更近的誘惑，但不要越過那條線。”

分析人士說，普京決定在白俄羅斯部署核武器可能會為法國提供一個機會，法國要促使中國在核威脅上與俄羅斯保持距離。北京長期以來一直譴責核擴散。據總部位於法國的 FRS 智囊團的安托萬·邦達茲 (Antoine Bondaz) 說，“法國是一個核大國，它有這張牌可以打。”

然而，一位駐布魯塞爾的外交官表示，歐洲許多人懷疑他能否成功實現他先前所說的推動中國向莫斯科施壓以結束戰爭的目標。這位外交官說，“當你提起這件事時，布魯塞爾的許多人都會朝你翻白眼，”不相信。

法國外交官正在淡化法國國內抗議活動可能對馬克龍在國外的信譽產生的影響。他們指出，習近平在去年年底也曾面臨自己國家的抗議，這是中國對新冠病毒清零限制的罕見公民不服從表現。

另一位法國外交官表示：“中國人會平衡。他們需要與歐洲保持良好關係，因此不想利用馬克龍的內部問題做文章。”

路透社說，華盛頓和北京之間的關係不斷惡化，上個月在美國擊落飛越其領土的中國氣球後達到白熱化，而歐洲正試圖開闢自己的道路。

歐盟委員會主席馮德萊恩將陪同馬克龍訪問北京，她表示，歐盟正尋求在外交和經濟上“降低風險”而不是“脫鉤”，而此時中國正在對企業施加更大的控制。分析人士表示，隨着歐盟龐大的單一市場對中國變得更加重要，中國與美國不斷惡化的關係給了歐洲更多的影響力。

這可以為馬克龍提供一個機會，他已經推動歐洲加強其“戰略自主”，但也希望法國和歐盟其他國家能夠在多年的新冠病毒疫情大流行之後從重新開放的中國經濟中受益。

路透社引述榮鼎諮詢分析師諾亞巴爾金警告表示：“馬克龍可以傳達歐洲希望與中國接觸的信息，但如果中國繼續沿着目前與俄羅斯無限友誼的道路走下去，那將會很困難。”