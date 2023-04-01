布雷東：面對中國歐洲不要再天真了

政治

中歐 – 法國總統馬克龍訪華之前，歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）4月1日接受了法國國內新聞台的專訪。布雷東希望法國總統提醒中國人，歐洲市場對他們是至關重要的，而且要求很高。 歐洲必須意識到自己的實力。

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布雷東作為法國國內新聞電台 On n'arrête pas l'Eco 嘉賓時對記者表示，對於歐洲人來說，我們必須意識到，我們將構建歐洲的未來。

他認為法國總統馬克龍訪華時應該表明歐洲的立場。他說， “歐洲的市場當然是開放的，但我們現在進入歐洲市場是有非常嚴格的條件的。

他還補充說，“我們必須參考中國國家主席習近平連任時的講話。習不再談論經濟，而是談論安全。所以中國把話已經說得很清楚了。”

在歐盟內部市場專員布雷東看來，中國是貿易夥伴，但中國也是系統性競爭對手。他表示，歐洲和中國有商業關係，當然我們不會停止發展這種經貿關係。說話時、做事情的時候都要意識到“系統性競爭”是什麼含義。他邀請歐洲對待中國不要再天真了！

布勒東 (Thierry Breton) 認為，歐洲必須意識到自己的實力。 他總結說，“如果歐洲內部市場對中國關閉，我不希望中國的 GDP 減少 4 到 5 個百分點。這是一場潛在的重大社會危機。所以，我們要懂得力量平衡。”他認為，必須意識到這一點才能建立有效的外交關係。”