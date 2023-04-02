巴黎馬拉松風雨中和平結束

法國/馬拉松

埃塞俄比亞的阿貝耶-阿亞納，只有20歲，在跑步運動方面沒有任何“前歷史”記錄，取得男子比賽第一名。 2023年4月2日

巴黎馬拉松賽上今天傳出兩個驚喜：埃塞俄比亞的阿貝耶-阿亞納，只有20歲，在跑步運動方面沒有任何“前歷史”記錄，一舉取得男子比賽第一名；而肯尼亞的海拉-基普羅普完成了一次奇妙的逆轉追跑，贏得了女子比賽金牌。巴黎街頭今天沒有抗議政府退休改革計畫風潮，天氣陰雨微冷，還有寒風。

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在與埃塞俄比亞長跑好手的決鬥中，阿亞納拋棄了他的大12歲的學長古耶-阿多拉，阿多拉可是在贏得2021年柏林馬拉松後是今天巴黎馬拉松比賽的熱門人選。在最後六公里的爬坡中，阿多拉初步加速，對此阿亞納做出了回應，在還剩近五公里的時候，阿亞納再次發起加速進攻，這次是一次急速的進攻，沒有懸念的超過馬拉松老將“前輩”，奪得穩步的勝利。

阿亞納以2小時07分15秒完成比賽，領先阿多拉20秒，比排名第三的肯尼亞人Josphat Boit高出25秒。

阿亞納是在兩次半程馬拉松比賽後首次參加正式的馬拉松比賽，一次是2021年10月在波茲南（波蘭）的59:39，另一次是去年在卡迪夫的1:00:17。他今天在42.195公里的巴黎賽道上邁出的第一步將他從此推向了國際運動員的行列。

在女子比賽中，勝利的爭奪顯得更加激烈。在距離比賽結束還有三公里時，一個由五名領跑人組成的小組仍處於領先地位。肯尼亞人海拉-基普羅普（Helah Kiprop）起先退出領跑群組，但然後又回來了，在一次沒有疑問的反擊中最終超過了她的對手們而獲勝。

2016年東京馬拉松賽冠軍基普羅普的成績是2:23:19，與埃塞俄比亞的阿塔勒-安穆特同時衝線。另一位埃塞俄比亞人菲克爾特-韋雷塔(Fikrte Wereta)獲得第三名，落後於領先的兩人三秒。

在殘疾人組中，六屆殘奧會金牌得主、英國的大衛-威爾以1小時34分23秒的成績衝刺過荷蘭的蓋特-希佩爾，繼2017年後第二次奪冠。

據法新社說，今天的馬拉松比賽是在巴黎的灰色天氣和風雨交加的條件下進行的，這樣的天氣沒有讓運動員創造任何新突破。

今天的馬拉松也沒有讓他們有機會偵察不到500天後將在法國首都街頭舉行的奧運會馬拉松賽的路線。奧運會的馬拉松將會是完全不同的路線選擇。今天的路線從巴黎市中心開始，從東到西橫穿首都。奧運會的路線將從維爾酒店開始，然後向凡爾賽宮（西南）前進，然後回到中心。

預計今天有超過52,000名參賽者參加這第46屆賽跑，其中43%是第一次參加這一距離到馬拉松。