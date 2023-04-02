布基納法索“緊急”驅逐法國兩報記者 原因未明

布基納法索/法國/媒體/新聞自由

法國《世界報》和《解放報》的記者被驅逐出布基納法索。這兩報兩名記者在接到該國國家安全部門的通知後，已於4月1日星期六晚上離開該國瓦加杜古。驅逐的原因沒有透露，但他們在前一天被該國安全部門光顧。布基納法索勒令上述兩名法國記者24小時之內必須離境。法國對外視聽集團的法廣與法國24小時電視稍早均被布基納法索當局禁止。

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據本台消息說，周五31日，法國《解放報》的記者Agnès Faivre和《世界報》的Sophie Douce被傳喚到布基納法索的國家安全部門。他們在下午抵達那裡。經過幾個小時的審問，他們各自回到了自己的住處。

據《解放報》記者Agnès Faivre說，"特工們問了我們一些問題，包括我們的工作，我們的消息來源，我們在布基納法索的各個聯繫人，以及在《解放報》上發表的文章與視頻。" Agnès Faivre說，晚上她接到一個警方的電話。一名警察來到她家，告訴她，她有24小時的時間離開布基納法索，但沒有給出任何驅逐她的理由。

法國《世界報》記者索菲-杜斯（Sophie Douce）在周六早上被告知，她也必須當天離開布基納法索。這位記者直到現在仍然很震驚，她說，一名官員來到她家，口頭通知她，她也只有24小時的時間離開該國，也沒有給她任何書面通知或理由。

這兩名記者昨天傍晚離開瓦加杜古，乘飛機前往法國。

據《解放報》說，這兩名記者應於周日上午抵達巴黎。

《世界報》"以最強烈的措辭譴責這一迫使兩名記者在不到24小時內離開布基納法索的武斷決定。蘇菲-杜斯和她的同事一樣，作為獨立記者為《非洲世界報》工作，不受任何壓力。該報編輯熱羅姆-費諾格里奧（Jérôme Fenoglio）"呼籲布基納法索當局儘快撤銷這些決定，並毫不拖延地在該國重新恢復允許新聞獨立的條件。

據《解放報》說，"Agnès Faivre和Sophie Douce都是非常稱職的記者，他們在布基納法索工作是合法的，擁有布基納法索政府頒發的有效簽證和資格證書。"我們強烈抗議這些完全沒有道理的驅逐，抗議禁止記者自由獨立工作。

2022年12月初，布基納法索執政的軍政府已經暫停了法國國際廣播電台（RFI）的調頻廣播。而在3月27日星期一，由2022年兩次政變後產生的布基納法索當局，面對致命的聖戰襲擊增加，反而切斷了法國24小時新聞頻道France 24在布基納法索境內的電視廣播。