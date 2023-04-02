法國生命臨終公民會議 傾向有條件幫助死亡

法國/社會

法國生命臨終公民會議經過數月的周末討論後，周日向馬克龍政府提交有關“生命臨終”問題討論結果，期望協助死亡合法化。

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法國生命臨終公民會議成員經過數月的周末討論後，今天向馬克龍政府提交“生命臨終”問題討論結果，184名抽籤指定的法國“生命臨終公民會議”成員已經通過中期投票決定將積極協助臨終者，讓死亡合法化。

在2023年2月19日，“生命臨終公民會議”成員在法國經濟社會與環境理事會就生命臨終的10多個問題舉行了不記名投票表決，絕大多數成員代表認為法國目前陪伴生命臨終的法律框架已不再適應遇到的各種情況，大多數公民代表投票贊同開放一種“主動幫助死亡”的措施。

從2022年12月9日開始抽籤指定的公民代表每個周末舉行以“生命臨終“為主題的會議，與醫護人員，宗教人士和不同協會進行討論。

馬克龍早在2022年3月公布他的連任競選綱領中提議在法國展開關於生命臨終的討論，希望能以平靜方式進行。

馬克龍總統和法國政府希望通過“公民會議”這一形式，展開關於“生命臨終”問題的全社會討論，尋找一種能得到儘可能多數法國人的超越不同政治立場的共識，為這一現代社會問題找到解決方案。

目前的情況是法國法律禁止安樂死和協助自殺。

生命臨終公民會議的最新建議於2023年4月3日周一遞交給法國總統和政府，以在決定是否就法國的“安樂死”修改法律或在制訂新法時作參考。

不過近期圍繞退休制度改革引發的法國社會廣泛抗議行動，讓關於生命臨終問題的辯論幾乎沒有引起社會的關注。