1980年巴黎猶太教堂爆炸案將再次開庭審理

恐怖爆炸案

歐洲 – 從4月3日起，巴黎16區Copernic街猶太教堂爆炸案再次開庭。被告黎巴嫩裔學者很有可能不出庭。身居加拿大的學者說讓他的律師代他出庭。受害者親屬希望43年後能夠真相大白。

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1980年10月3日18點35分，巴黎16區Copernic街離猶太教堂幾米遠的一個摩托突然爆炸，10公斤的炸藥把猶太教堂玻璃炸得粉碎，附近的汽車、自行車被炸得面目全非。當場有4人被炸死，猶太教堂300多人中有46人受傷。對面旅館一個看門的被炸成重傷，搶救無效死亡。死者中還包括一個騎摩托的大學生、一個汽車司機、一名以色列記者和一名路過的行人。

這起恐怖爆炸案已過去近43年，這是二戰期間納粹佔領法國以來，法國猶太人社區所發生的第一起致命襲擊事件。反恐調查小組盡全力破案，但由於證據不足，黎巴嫩裔的加拿大大學教授迪亞卜(Hassan Diab)從被起訴到免訴，來來回回都無法給他定罪。

4月3日審理的這起恐怖爆炸案讓受害親屬和傷者感到欣慰。他們通過律師對媒體表示，雖然是缺席審判，但畢竟法庭還是受理了。我們需要知道誰做的案、為什麼要殺人。

警方和調查人員堅信這是一起有預謀的爆炸案。10公斤固體炸藥放在了一輛摩托車上，在18點35分被引爆。1980年10月3日的那個傍晚，是猶太人聚集慶祝“聖會節”的日子，教堂里人特別多。保護受害者協會主席告訴記者，罪犯算好了讓炸藥18點35分被引爆，那是是聖會節結束的準確時間，大家會一起走出教堂。萬幸的是聖會節開始晚了，所以傷亡人數有限。

2014年，法國反恐法官以謀殺罪起訴了唯一的嫌犯迪亞卜(Hassan Diab)。法庭以證據不足於2021年發出免訴令。此間，迪亞卜(Hassan Diab)在加拿大獲得加籍，在大學教授社會學，常年來他一再高喊自己是被冤枉的。

此次再次開庭是警方找到了迪亞卜(Hassan Diab)1980年9月20日至10月7日往返西班牙的護照。而且他的前妻作證在這個期間曾把他丈夫接送至巴黎機場。她前妻的證詞可否給迪亞卜定罪，報道記者將緊隨案情的發展。

警方還在意大利找到了一本迪亞卜真名護照。順藤摸瓜發現他與巴勒斯坦解放陣線的一個分裂恐怖組織有瓜葛。但此案已經過去40多年，當年即沒有ADN 遺傳基因破案技術，也沒有監測攝像裝置，想讓嫌犯迪亞卜(Hassan Diab)認罪恐怕沒有那麼容易。

此案從4月3日開庭，庭審持續三個星期，將於4月21日宣判。對此案了如指掌的律師科恩 (Bernard Cahen)告訴媒體，他當然希望最大的嫌犯迪亞卜(Hassan Diab)能出庭，但缺席審判也是一個令人欣慰的事情。

當年受了重傷的阿德勒爾 (Corinne Adler)對記者說，不是說時間長了我們就不需要答案了。我希望把案情連貫地串起來，搞清楚到底迪亞卜(Hassan Diab)在這起恐怖爆炸案中是直接作案人還是幕後指使。