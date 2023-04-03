巴黎市民投票結果近 90% 拒絕自助滑板車上街

在巴黎市針對是否允許街上通行自助服務滑板車議題，在周日(4月2日)舉行的地方全民公投中，毫無意外地，在事先並無動員群眾情況下，近 90% 的巴黎居民投票表示反對滑板車。

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滑板車被趕出巴黎市：周日的一整天，巴黎人都被邀請投票表達支持或反對自助服務的滑板車。

在法國首都巴黎這還尚屬首次：市民通過這次地方公投方式，有近 90% 的巴黎人投下反對票。 現在，他們的選擇迫使市長安妮·伊達爾戈 (Anne Hidalgo)跟隨投票結果；本人贊成終結這項自助服務的伊達爾戈，此前承諾遵循公投開票的結果。

在被這種在 2018 年突然在街頭爆發的新交通方式搞得市區交通紊亂，並曾經努力試圖對其進行更好規範後，這名社會黨籍的市長說，事實上，她想放棄這項滑板車自助服務。

她不想再要這 15,000 輛滑板車了；它們現今由三個私人運營商Lime、Tier 和 Dott管理經營。因為滑板車的使用導致了太多的混亂和太多的交通事故。

而且一直很少有對其實施的交通管制措施。 比較傾向於維持這個服務的中央政府，徒勞無功地加強制定規範，例如他周三剛剛做的一件事：剛通過將使用這些滑板車年齡從 12 歲提高到 14 歲，並通過將違規罰款從 35 歐元增加到 135 歐元，

但如果不制裁那些做出最危險行為者，那麼將什麼都不會改變。

這三大電動滑板車運營商 Dott、Lime 和 Tier Mobility 曾經呼籲進行電子投票未獲成功，他們在年輕人（也是他們最大的客戶群）中進行了更多動員，

他們表示“注意到”了投票結果，並確認他們的這項服務措施9 月 1 日起不會再更新。

他們警告說：“這次投票的結果將直接影響每月 40 萬人的交通流動。”

與此同時，他們也不忘記進一步說明，這也將會對巴黎市的財政產生影響，因為三家公司每年向巴黎市政府繳費約 930,000 歐元。

他們還強調說：“從現在開始，作為負責任的僱主，我們的首要任務是確保我們員工的未來。”

數據顯示，巴黎市的自助滑板車租賃業務提供了 800 個就業機會。

動員“反對滑板車的市民”：

據巴黎市長辦公室指出，圍繞着整體如何能與滑板車更好地共存的議題，似乎動員的很少，投票率非常低，不到 8% 的選民登記投票，

一名主持其中一個投票站的市政府工作人員表示。在巴黎第 10 區的市政廳，“居民開始在上午 10 點左右到來”。

那些反對滑板車陣營者大批前往投票。一名66歲市民法緹婭，早上11點30分在其孫女安波赫陪同下，爬上區政府的樓梯去投票。

她表示， “我投反對票”，因她想保護所有因滑板車造可能成的危險而不想出家門的市民，例如他84歲的老母親。

她感到被侵犯地說： “我母親因害怕被踏板車撞倒，所以她不再離開走出的公寓。”

一對青年男女向記者表示他們不知道有這項投票，男孩朱里安說：“租來的滑板車可以幫助女孩們解決問題。 使用滑板車，她們就可以在晚上不安全時不乘坐地鐵，而在受到打擾時能夠在街道上迅速行動。此外，它的花費低於出租車。”