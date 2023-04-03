法國軍隊預算將以“前所未有”的速度增加

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法國軍隊的預算將“前所未有”地以每年30到40億歐元的速度增加，並一直增加到2030年。

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根據將於周二提交給法國政府內閣會議的2024-2030年法國軍事規畫法案(LPM)，在戰爭在歐洲捲土重來的背景下，法國軍隊的預算將“前所未有地”以每年30到40億歐元的速度增加。

法國國防部長勒克努（Sébastien Lecornu）的身邊人表示，“這一軍事規畫法案宣告法國國防預算將空前的增長”，從2017年的320億歐元增加到2030年的690億歐元。儘管如此，勒克努的身邊人也承認，某些軍備計畫的預算會在有損於其它軍備計畫的情況下優先增長。

法國國防部指出，七年內用於軍隊的資金將達到4130億歐元，其中包括130億歐元的預算外收入。法國對烏克蘭的軍事援助將不包括在這筆款項中。

法國國防部就這一重大努力的原因解釋說，烏克蘭戰爭標誌着“地緣政治環境的迅速惡化”，另外，“許多新出現的技術飛躍，是有成本的”。

法新社還表示，法國軍隊的預算將在2024年增加31億歐元，然後從2025年到2027年每年增加30億歐元，然後從2028年開始，每年增加43億歐元。

法國國防部強調，根據威脅的程度，這一屬於“低軌跡”的預算還“可能會得到必要的補充”。法國國防部希望法國議會能在7月14日法國國慶節之前通過這一軍事規畫法案。

就2023年，法國國防部長勒克努希望在439億歐元的年度預算外，再追加15億歐元。