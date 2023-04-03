【視頻】生命終結討論：馬克龍希望“在夏末”通過新法案

法國/社會

4 月 3 日星期一，法國總統馬克龍要求政府和國民議會，根據公民大會有關“疼痛管理和姑息治療的國家十年計畫”的討論結果開展工作，總統宣布：希望“在夏末之前”制定一部關於生命終結的新法律。

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周一，總統接見了近幾個月來一直就這一主題進行辯論的 184 名隨機挑選的公民。他們中的絕大多數希望推動主動、及協助死亡，即在醫生允許的情況下，患者自行服用致死藥物或進行安樂死。

公民討論對臨終協助死亡的方式還沒有達成共識。 40% 的與會者認為應該同時提供協助自殺和安樂死。 28% 的人希望安樂死成為例外。報告還提出了一些保障措施的建議，例如允許某些醫生拒絕實施安樂死的良心條款。現在決定權握在國家元首的手中。具體來說，馬克龍可以宣布使用一項新法律來改變自 2016 年以來實行的制度，這一制度允許對患者實施深度鎮靜，並保持這一狀態直至死亡。根據憲法，對這類社會問題進行公民投票是不可行的。一些歐洲國家已經實行了臨終協助死亡。安樂死自 2001 年起在荷蘭合法化，2021 年起在比利時、盧森堡和西班牙合法化。瑞士則選擇了協助自殺。對此議題，法國政府只有一點是確定的。那就是不採用這些已經將協助死亡或安樂死合法化國家的模式。如果選擇這條路，那將不得不發明一個專門針對法國的制度。

01:53 2023 年 4 月 4 日星期一, 法國總統埃馬克龍在與公民代表會晤後舉行的新聞發布會上。 via REUTERS - POOL