法國總統馬克龍三年後再訪中國 外交政經文化並行

法國/ 中國

法國總統馬克龍將於4月5號至8號對中國展開國事訪問，行程包括北京和廣州兩地。在烏克蘭戰爭的國際局勢背景下，馬克龍的這次訪問也試圖在政治，經濟，外交和文化等各個領域重啟疫情之後的兩國關係。

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這是馬克龍2019年以來首次訪華，也是一次集經濟、政治、文化和外交為一體的訪問行程，陪同總統的有經濟，文化，外交和農業部長。馬克龍一行周三（4月5號）中午抵達北京後將直接前往法國駐華大使館， 與法國僑團見面。總統府指出，因為三年疫情，對在京法國人來說非常艱苦的一段時光，總統要與他們見面致以問候。

文化 經貿交流

總統隨後將到紅磚（Red Brick）美術館。據介紹，紅磚美術館於2014年5月23日正式開館後就致力於國際間文化藝術交流與傳播，也多次與法國合作，包括2019年與法國大使館合辦“中法文化之春”開幕及系列展覽，從2016年至今將法國“杜尚獎”持續介紹給中國觀眾等，馬克龍周三將在這裡為即將開始的交彙藝術節揭幕。文化交流是此次馬克龍訪華的一個主要環節，他特意邀請了幾個住在法國的華人藝術家一起來北京，包括畫家嚴培明，藝術家王度和沈遠等，還有影星鞏俐等人，當然隨行的還有其他幾位在中法文化交流中扮演重要角色的人物，包括廣為人知的狼圖騰的一片的導演讓-雅克 阿諾等。

在經貿交流領域，馬克龍將帶領約60名商界領袖的代表團一同前來北京，其中包括空客（Airbus）及法國電力公司（EDF）以及多個奢侈品，銀行和諸多法國著名大公司在內等多個領域的高層領導人。雙邊能簽署多少合同，帶來多少經濟效應目前當天或許可以部分揭曉。

根據法國經濟部的數據，"法國在中國的市場份額將在2022年下降（1.3%，2021年為1.5%，2019年為1.6%），遠遠落後於德國（4.1%），德國市場份額同樣也在下降。

中法 中法歐高層對話

周四一天法國總統集中與中國領導見面，早上分別與中國國務院總理李強和人大委員長趙樂際舉行會談。下午15點半舉行歡迎典禮後，馬克龍與中國國家主席習近平舉行45分鐘的會談後，舉行雙邊協議簽字儀式，據愛麗舍宮的行程介紹，屆時還將發表共同聲明。法方報道稱，馬克龍屆時將就俄烏戰爭、貿易及氣候變化等議題，與中方展開磋商。中國外交部發言人毛寧3日則表示，習近平將與法方討論兩國關係未來發展，深化“中法、中歐各領域合作”，還將討論“國際熱點問題”。

由於法國外長之前曾說過，馬克龍將告訴習近平不得支持俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，所以共同聲明中將對這個問題如何表達自然也受到關注。另外，人權問題馬克龍如何向中方提及都外界將仔細觀察的焦點。

在雙邊會談之後，舉行的是陪同馬克龍特邀出訪北京的歐盟委員會主席馮德萊恩參加的三方會談。馬克龍邀請馮德萊恩是為了顯示歐洲的統一立場，馮德萊恩上周四發表了歐中關係的講話，表示歐盟不希望與中國脫鉤，但需要平衡與中國的關係，去除外交與經濟上的風險。她還指出，中國在俄烏戰爭中的角色，對於歐中關係來說具有決定性意義。中國外交部對馮德萊恩訪華表示，這是是“經中歐雙方商定”的結果，並提到“面對國際形勢動蕩不安，全球安全挑戰層出不窮，經濟復蘇動力不足”，中歐應“互利共贏”以“聚焦共識與合作”。

廣州之行

周五最後一天的行程將是南下廣州，馬克龍將在著名的中山大面對1000名大學生髮表演講，與學生對話。值得一提的是，這將是一位法國總統首次到達中國南方重鎮進行訪問，愛麗舍宮指出，之所以選擇廣東是因為這是是中國最富裕的省份，同時也與習近平有一定的個人聯繫，因為習近平的父親習仲勳1978至1980年間曾擔任廣東省黨委書記。或許是出於這個原因，習近平還要在廣州再次接待馬克龍總統，共進晚餐。

馬克龍總統將在離開中國前與廣州的法國企業家會面，愛麗舍宮介紹說，這次會見將不對記者開放。