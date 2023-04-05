法國退休改革: 總理與工會談崩 明天第11輪罷工

2023年4月5日，法國巴黎凱旋門頂上，法國CGT工會成員掛出反對64歲退休的橫幅，抗議法國政府的圖秀改革。

法國總理伊麗莎白-博爾內（Elisabeth Borne）4月5日就退休改革問題與工會領導人會面，意圖以"安撫"的姿態結束危機，但以失敗告終。明天工會舉行第11輪罷工抗議。政府寄希望於人們的疲憊。

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法國總理伊麗莎白-博爾內與工會之間期待已久的、試圖解決退休改革社會危機的會議於周三以"失敗"告終。工會堅持要求政府"撤回"64歲退休法案。

法國政府於3月16日未經國民議會表決，動用憲法49.3條通過了改革方案，並希望重啟對話線索，而工會則警告說，他們繼續要求撤回總統馬克龍想要的這個文本，該文本將退休年齡從62歲提高到64歲。

法國總工聯（CGT）今天在巴黎凱旋門上掛出懟政府的巨大橫幅："64歲不行!"(64 c'est non !)。各工會呼籲人們明天4月6日進行第11輪罷工抗議。

今天，在總理府馬蹄翁宮，總理博爾內（Elisabeth Borne）與八大工會領導人舉行了自1月開始反退休改革大動員以來的首次會談，結果會議持續了不到一個小時便以"失敗"告終。

法國天主教工聯（CFTC）主席西里爾·沙巴涅（Cyril Chabanier）代表參加會議的各工會宣布："我們再次告訴總理，除了撤回案文，不可能有其他民主結果。總理回答說，她希望維持她的文本。沙巴涅說，這是一個嚴重的（錯誤）決定"。

工會成員之前警告說，如果總理博爾內拒絕談退休年齡問題，他們將離開會議。總理則承諾說，儘管有"分歧點"，她將"關注所有議題"，並希望能夠討論即將到來的其他改革，特別是關於工作難度或財富分配的改革。

八大工會聯盟周三回答說，"我們拒絕翻過這一頁，拒絕像政府提議的那樣，開啟其他的協商順序"。

工會明天4月6日啟動第11輪全國罷工抗議行動。 然而，據巴黎交通管理局RATP今天周三宣布，在第11個反退休改革行動日，周四除了一些地鐵線路外，巴黎地鐵的交通將"幾乎正常"。

法新社說，由於4月8日開始放春假，政府將希望寄託在示威者的疲憊之上。而工會方面則希望通過第11輪罷工，"展示他們動員的力量依然強大。

激進左翼政黨不屈服黨（LFI）的領導人讓-呂克-梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）指責總理博爾內"把自己關在牆裡否認現實"，並通過自己的"頑固"把"社會危機轉化為政治危機"。

然而，正在中國訪問的法國總統馬克龍的隨行人員否認法國存在任何"民主危機"。一名馬克龍的親信說："一位以民選多數票(誠然是相對多數）當選的總統，尋求執行一個以民主方式進行的項目，這不叫民主危機"。

工會和政府現在都期待法國憲法委員會的裁決，該委員會將於4月14日決定這項退休改革是否符合法國的基本法。