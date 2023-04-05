馬克龍抵京前與拜登通話，共同期望中國協助停止烏戰

法國/美國/中國

法國總統馬克龍5日抵達北京，開始他最近三年來對中國的首次國事訪問。烏克蘭戰爭是他此行的重要議題。法國總統府確認，馬克龍在啟程前曾與美國總統拜登通話，討論中國議題，希望中國協助推動在烏克蘭恢復和平。

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根據法國總統府5日發表的公報，總統馬克龍在啟程前與美國總統拜登電話會談數小時。兩國領導人都希望中國能幫助加速解決烏克蘭戰爭的努力。外交途徑消息人士就此向法新社表示，這次通話顯示，推動中國加入加速結束烏克蘭戰爭的努力是法美兩國領導人的共同願望。

在這次電話會談中，兩國領導人還希望推動中國參加全球範圍的南北互助努力，並希望能與中國在氣候變化議題和生物多樣性議題上達成一項共同努力的日程表。

馬克龍5日抵達北京後，次日將與中國國家主席習近平會談。在此之前，馬克龍曾多次呼籲中國領導人利用其與俄羅斯總統普京的友好關係，推動俄羅斯軍隊停止烏克蘭戰爭。但習近平3月底高調訪問莫斯科，在一定程度上令法國總統以及其它西方領導人對中方可能的努力降低了期望。

到目前為止，習近平始終沒有接應烏克蘭總統澤連斯基希望與他直接會談的要求。

馬克龍此次訪華行程，正值中美兩國戰略競爭，導致關係高度緊張之際，中國近期頻繁向歐洲示好，希望利用美歐之間在一些議題上的分歧，爭取歐洲國家不要太多追隨美國圍堵中國的政策。法國政壇也有不少人希望法國在中美對立中避免選邊站，走所謂“第三條”道路。馬克龍在啟程前往北京之前與美國總統電話會談數小時可能也意在顯示在烏克蘭問題上，以及一些涉及中國的重大議題上，美法以及美歐立場一致。

馬克龍此行也邀請歐盟委員會主席馮德萊恩同行，共同與習近平會談，以顯示歐盟團結一致。