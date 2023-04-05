馬克龍訪華 要重啟與中國的全面戰略夥伴關係

法國總統訪華

法國總統馬克龍周四（4月6號）開始對中國為期三天的國事訪問，他在抵達後就到法國駐華大使官邸向北京的法國人發表講話。在他此行的第一個演講中，馬克龍回顧新冠大流行期間，在中國的法國人所遇到的困難，並向他們表示致意，同時他也向在場法國人闡述了他此行的意義和目標。馬克龍在講話中以及之後與記者的對話時多次強調，對中國、對中國政府或中國的公司從來都不“天真”，為了法國的利益，能談總比不談好。

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馬克龍首先強調，儘管時代是苛刻的。但是有不可否認的優勢和意願來重啟與中國的全面戰略夥伴關係……必須在特別困難的時期寫下這種雙邊關係的延續。

對於中國與西方國家關係的未來，馬克龍說，有不少聲音以某種方式得出結論，兩者之間存在一個不可抗拒的，而且日益緊張趨勢，別無選擇的脫鉤已經在發揮作用，但他說自己不相信，或者至少不願意相信這種情況。

不認同中國政治制度

馬克龍強調，儘管並不認同中國的政治制度，甚至完全接受中國與歐盟之間的競爭關係，但是除了有必須參與的重大國際問題，法中兩國在某種程度上有特殊的人文關係，這是由知識、藝術、科學、工業和地緣政治歷史所孕育出來的特殊關係，同時也是由中國今天所代表的力量而決定的，中國已經成為一個在重大的問題上繞不過去的國家。

中國財富和權力積累帶來的力量對比變化

馬克龍解釋說，中國現在每年生產的財富與歐盟所有國家總和一樣多，是世界上60多個國家的最大貿易夥伴，是最大的煤炭消費國，也是最脆弱國家的最大債權人，更是主要軍事強國之一，權力的積累顯然不僅已經改變了這個國家，而且15年、20年來中國的自我意識也發生了變化，中國領導人現在完全承擔了這種新的權力平衡，他們與經濟的關係，與一種霸權的關係，國際平衡的關係，以及與權力的關係都已經發生了變化。因此，法國總統認為，兩國必須在幾百年歷史的基礎上所建立的當代對話才更有意義。

馬克龍在講話中還強調，在2019中國國家主席習近平對法國進行國事訪問期間，法國讓當時的德國總理默克爾和歐盟委員會主席容克一起和習近平會面，通過這種方式來鞏固中歐對話，並試圖在相互尊重的對話中捍衛構成歐洲身份核心的普遍價值觀。他進一步解釋說，這次在歐盟委員會主席馮德萊恩女士的陪同下來到北京，也是為了強調這種方法的一致性，並希望在某種程度上將其重新納入法國和歐洲所設定的軸心。

烏克蘭和平議題

那麼法中，歐中關係的參數是什麼？可以期待什麼政治和戰略問題？法國總統說，那當然就是烏克蘭的戰爭以及可以嘗試與中國接觸的內容。他指出，俄羅斯在烏克蘭領導的戰爭深刻地影響了1945年以來就知道的國際秩序。正是因為中國與俄羅斯之間不斷被重申的的密切關係，可以發揮重要作用。他說，中國已經在核問題上承擔了責任，重申了對《聯合國憲章》的承諾，而一個國家的領土完整和主權是《聯合國憲章》的一部分。馬克龍還指出，中國已提出了一個和平計畫，法國對此表示歡迎，儘管法國並不同意這個和平方案的全部內容，但認為該計畫顯示了致力於解決衝突的意願。因此，如果不能說這是一個和平計畫，那至少也是一種有責任感的願望，並試圖建立一條通往和平的道路。

馬克龍進一步指出，中國的這種對話是必不可少的另一個原因是，如果歐盟的歐洲人把對話的排他性留給中國，留給其他歐洲大陸的人，如俄羅斯人，並認為這將是對事件的解讀、對遊戲的解讀和提出戰略選擇的唯一途徑，那就錯了……因此在周四與周五兩天與中國國家主席會談時，他要談到這些問題，試圖建立並讓中國參與這種對國際和平與穩定的共同責任。

不平衡的商業關係

馬克龍總統說他此行的第二個重要目的將不得不討論兩國的商業關係參數，法國非常清醒地知道兩國的商業關係並不完全平衡。他說，事實上，當我們談論貿易關係時，必須努力重新承諾努力改善市場的開放，當承認某些開放時，就要伴隨着對稱的姿態，或至少是類似的姿態。在緊張的戰略背景下，法國得聲音，以及在過去幾年中以大量的友誼、坦率和負責任的精神所攜帶的聲音，不能被描述為中庸，而是現實的和雄心勃勃，並且要遵循的。馬克龍再次強調對中國、對中國政府或中國的公司從來都不是天真的。

法國總統此行在達能、法國電力公司、歐萊雅、威立雅、空中客車、地中海俱樂部、賽峰集團、歐諾集團和法國巴黎銀行等近60個大公司代表的陪同下進行的這次訪問，將是尋求兩國之間加強夥伴關係的機會。

根據法國海關的數據，2022年，在7581億歐元的進口總額中，中國產品的進口額達到777億歐元（2021年為630億）。因此，中國是法國的第二大出口國，僅次於德國。從出口的角度來看，法國銷售奢侈品和化妝品，並在很大程度上依賴中國人的旅遊。

法國總統在講話中也表示歡迎中國遊客回到法國去看美景，品嘗美食。

重大國際問題上仍需要中國的合作

馬克龍接着指出，他此次訪問中國的第三個目標是再次承諾在重大國際問題上建立一個共同的行動框架。尤其是在生物多樣性和碳排放等生態問題上需要共同合作和努力。中國是一個強大的經濟體，也是全球最大的煤炭消費者，並承諾將在2030年達到峰值，馬克龍說，他認為，並且也相信中國可以做得更好，法國將於2025年在尼斯主辦一次海洋會議，希望讓中國充分參與進來。明年6月，將舉行一次非常重要的峰會，重建新的全球金融公約，並確定國際團結的金融條款，無論是債務問題，還是動員世界銀行和國際貨幣基金組織來對抗不平等和氣候變化的後果，都需要中國在這個問題上的承諾。他說，這些也都是他試圖說服中國領導人的問題。

更加重要的是，在2023年，法國必須致力於恢復這些聯繫的活力，2024年將以巨大的力量來準備。因為這一年將是奧運會和殘奧會的舉辦年，同時也將是法中文化旅遊年和兩國重建外交關係60周年紀念年。

馬克龍指出，中法之間的關係經歷了一些蛻變，但這些由文化、創造、科學和貿易滋養的人文聯繫，是存在於兩個有膽識的古老國家之間。一種與普遍性的持續關係，在某種程度上，存在着一種不必中斷的對話。他將在中國訪問期間很高興能夠在這條道路上前進，繼續這項工作以及中國人民和法國人民之間存在的這種深刻的個人接觸。

周四，馬克龍將展開與中國高層的一系列會談。早上與中國國務院總理李強，與人大委員長趙樂際分別會談，下午與中國國家主席習近平舉行會談，並發表聯合聲明。之後，中法最高領導人將與歐盟委員會主席馮德萊恩舉行三方會談。