法國去年完成減排指標法國人卻為何不高興？

法國/氣候

根據法國大氣污染跨專業研究中心（CITEPA）4月3日晚間公布的統計數字，去年法國的溫室氣體排放下降了2.5%，也就是說總排放大致為4.08億噸，基本符合法國政府制定的國家低碳戰略指標（SNBC），因為該指標是在1990年至2030年之間將法國的排放量減少40%，將2022年要達到的碳排放門檻設定為4.1億噸。

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當然，4月3日公布的數字只是初步統計數字，最終數據將同往年一樣，將於六月份公布。不過，儘管如此，在全球去年碳排放再度創新高的背景下，法國的減排數字本應引發輿論的積極回應，而事實上卻並非如此。除了法國政府作出謹慎的積極評論之外，輿論對此反應冷淡，氣候活動組織繼續批評政府行動馳援。

其原因首先是由於法國大氣污染跨專業研究中心的研究明確指出，法國去年的碳排放下降無疑與法國政府採取的能源節制努力有關，主要得益於去年秋季罕見的高氣溫。

統計數字顯示，在私人住房方面：法國居民住宅的排放量下降了15%。製造業和建築業的排放量下降了8%，而交通和能源部門的排放量分別增加了2%和8%。碳排放增加的部分原因是由於核電站的關閉導致天然氣的使用增加。

也就是說，法國去年的碳減排是由於氣候以及戰爭激發能源價格攀升所導致的偶然性的現象，而能源以及交通等部門的排碳量的增加卻是結構性與系統性的增加。

法國氣候組織譴責政府在可再生能源方面投資幅度太小，因為按照法國的氣候目標，要實現真正和持久的減排，必須加大公共投資，包括工業的生態轉型和能源轉型以及可持續交通。還應持續投資於建築物的節能改造。此外，還必須致力於減少浪費和過度消費，並採取行動減少進口排放，因為法國大氣污染跨專業研究中心公布的法國碳排放統計數字中尚且不包括進口產品的碳排放，而這些被法國消費者消費的產品，他們在製造以及運輸過程中也排放的大量的二氧化碳，這些碳排放最終應該由誰來承擔，這些國際氣候談判中一個有爭議的話題。

總而言之，法國在最致力於氣候轉型的國家排名中下跌落到第28位，下降了11位，落後於印度尼西亞和哥倫比亞，尤其是遠遠落後於歐洲的平均水平，特別是北歐國家。

根據法國氣候高級理事會（HCC）的提議，為了達到1990年至2030年之間-減低40%的碳排放的目標，法國必須從現在開始將其減排量翻倍，在2022-2030年期間將其排放量翻倍，也就是說，每年減低4.7%的碳排放，這就是意味着必須從能源結構上努力提高可再生能源的比例。

相比之下，與法國人口以及經濟體不相上下的德國儘管由於烏克蘭戰爭而不得不重啟熱電廠，德國卻依然成功了實現了2 % 的減排指標，根據德國聯邦環境局（EFA）上個月公布的官方數據，能源危機導致德國的工業生產下降和可再生能源生產的增加，使德國去年的溫室氣體排放量減少了近2%。因此，該國達到了2022年排放7.46億噸二氧化碳的目標，比2021年減少1500萬噸。

所以，這一目標基本上已經實現。儘管俄烏戰爭導致俄羅斯天然氣逐漸停止供應德國，德國臨時重啟燃煤電廠，導致能源部門的排放量增加了4.4%。由於能源價格飆升，德國工業生產下降了10.4%，從而大大減低了溫室氣體的排放。

不過，對德國政府來說，要實現2045年碳中和的目標，必須將太陽能和風能電池板的安裝率提高兩倍，並且每年減少6%的排放量。德國政府已經通過立法，將全國總領土的2%分配給風力發電。政府的目標是到2030年將可再生能源在電力生產中的比例提高至80%。

最後，儘管法德等歐盟國家去年都達到了減排指標，全球的整體趨勢卻繼續令人擔憂，根據國際能源署（IEA）上個月發布的評估數據。全球碳排放在2022年再度創新高，同2021年相比增加了0.9%。總排放達到36.8千兆噸！而且專家認為，該趨勢將會繼續持續，國際能源署認為國際產油國必須承擔其中應有的責任，因為與石油有關的排放增加了2.5%，其中一半是由於航空交通的恢復。

在全球減排競賽中，除了中國之外，亞洲的表現最差，其碳排放增加了4.2%。相比之下，歐盟的排放量下降了2.5%。這些數字應該相互權衡，因為歐洲人進口了大量在亞洲生產的資源。此外，美國的碳排放增加了0.8%，其主要原因是由於與極端氣候有關的高能源需求。