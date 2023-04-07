反對退休改革：法國工會定下第12個全國罷工抗議日

法國/退休改革計畫

抗議法國政府養老金改革計畫，工會聯合宣布4月13日為第12個行動日。

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法國兩個半月以來，反對馬克龍推動的退休改革計畫的示威者一直在街頭跺腳，抗議者特別反對推遲法定退休年齡。政府一直寄希望於這場運動會失去動力，自己偃旗息鼓，但工會昨晚則呼籲在法國憲法委員會對改革案作出裁決的前夕，在下周舉行新的一天的全國行動加大震懾。

當然，反對養老金改革的第十一天的動員活動，參加示威的人比平時少了一些。據當局稱，4月6日星期四，全國有57萬人遊行，而3月28日最後一天的行動中，則有74萬人。但工會稱，全國有 "近200萬 "抗議者，他們說這個數字比CGT工會統計的 "超過200萬人 "數據略低。

但在總統領導的多數派陣營中，他們看到了隧道的盡頭，即下周憲法委員會的決定將起到平息的作用。議員Pierre-Alexandre Anglade稱，現在已經處於社會運動的餘波之中。他說，本周，部長會議開始如常研究軍事計畫法，經濟部長提出他的綠色工業計畫，關於生命終結的公民大會也發表了結論。一旦憲法委員會給出意見，國家確實必須能夠向前發展"。

雖然共和黨（LR）議員Hubert Brigand反對這項養老金改革，但他也認為這項運動將耗盡所有人力量。他認為，"現在我們已經到了示威者的第11天，他們將失去部分工資。示威者可能在某些時候會變得灰心喪氣。

法國工會聯合呼籲的第11天示威活動，原本是要給遠在中國訪問的馬克龍一個震天抗議，讓他陷入削弱與尷尬。

但是，周四晚間，工會聯合呼籲在4月13日（周四），即眾所期待的憲法委員會作出對退休改革計畫裁定的前夕，舉行第12天的罷工和示威，堅持反對這個養老金改革。