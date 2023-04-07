巴黎政治學院院長鮑佳佳（Stéphanie BALME）看馬克龍訪華

法中關係

國際 – 談及馬克龍訪華的重要性，鮑佳佳女士表示，面對烏克蘭發生的戰爭，重要的一點是我們能夠與中國直接接觸，讓中國人傾聽歐洲人的看法。她認為，要想中國成為烏戰調節者，重要的是和中國對話，讓其與俄羅斯拉開距離。她表示，國際貿易由於新冠疫情放緩了腳步，恢復貿易交往、恢復生物多樣性對話都很重要。

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記者問：為什麼要和馮德萊恩同行？

巴黎政治學院院長鮑佳佳表示，面對世界第二強國，同行會表現出力量。馮德萊恩擔任的是歐盟委員會主席，他和馬克龍同行，發揮的作用是不同的。在她看來，自烏克蘭戰爭以來，一切都改變了。 馬克龍此行是一次法中之行，同樣事關歐洲前途和安全。 鑒於中俄和解，中國與歐洲任何國家和解都離不開烏克蘭，也離不開歐盟委員會主席。

自 2019 年以來，歐盟一直在努力並設法為其對華政策發出共同的聲音。但這種顯而易見的事情有時表現得並不總是很明顯，有時還失敗了。而馬克龍此次和馮德萊恩同行訪華非常成功。

記者問：習想讓近平扮演烏戰調節者，馬克龍此行發出的信息是什麼？

鮑佳佳回答說，為了保存實力，習近平目前感興趣要做出的姿態是模稜兩可。法國學者表示，中國希望以唯一的調解力量的形象出現，而不是真正成為一個調解力量。 她讓自己受歡迎，並毫無風險地制定議程。北京可以向莫斯科施壓：中國是俄羅斯最大的貿易夥伴，因此存在依賴關係。普京在烏克蘭議題上也會聽習近平的勸阻，習近平是可以使事情有所改變的人。

鮑佳佳還表示，歐洲領導人意識到中國的重要性。 這並不意味着歐洲人會得到他們想要的東西；但如果不去，歐中人就什麼都得不到。 歐洲希望保持一部分對話，這是促進烏克蘭和平的最佳方式。 如果習近平與澤連斯基會談，那將證明歐洲政策起到了好的效果。

記者最後問：馬克龍為什麼迴避提台灣？

巴黎政治學院院長鮑佳佳回答說，也許馬克龍和習近平在私下談論了這個議題。她認為，台灣議題是個火藥桶。馮德萊恩談及了。法國總統的目標是尋求中國在終結烏克蘭戰爭議題上的支持。 再提出與台灣的衝突不是一個好主意。

兩人談論的中法戰略、經濟財金、人文交流等議題似乎是去政治化的議題，這樣做與美方的領導人的行事方式有所不同。