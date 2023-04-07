巴黎百年老店被砸被燒 馬克龍打電話慰問

退休體制改革

歐洲 – 法國政府動用憲法49-3條款通過退休制度改革法案引發一波又一波的抗議。改革方案將經法國憲法委員會審議通過，4月14日將宣布裁決結果。各大工會決定在公布裁決結果的前一天，4月13日再次舉行全國大罷工、大罷課活動。這將是工會聯盟發起第12次退休制度改革抗議活動。

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4月6日，巴黎反退休制度改革遊行的人焚燒了蒙帕納斯一個圓亭咖啡店的店面，好幾塊落地玻璃也被打得粉碎。巴黎蒙帕納斯大道上極富盛譽的圓亭咖啡館（La Rotonde）是馬克龍2017年慶祝他第二輪總統選舉獲勝的地方。

法國全天候電視台BFMTV4月7日報道說，正在中國廣州出訪的法國總統馬克龍打電話給咖啡店老闆表示對他的支持。4月6日，抗議的人群還焚燒了拉斯帕伊大道（Boulevard Raspail）一個銀行。抗議者說，他們針對的也是保護富人利益的總統馬克龍。

法新社現場報道，這家銀行的保護板被拆除後，一群激進的抗議者打破了窗戶，然後“在掌聲中攻擊了文件庫和電腦鍵盤”。治安警察不得不法催淚彈驅散抗議者。

法國總理博爾內（Élisabeth Borne）這兩天的公開表態讓公眾認為總理和總統拉開了距離。4月6日博爾內表示，倉促行事。4月7日她又表示，國家需要一段恢復期，也要避免工會“從這一系列的養老金改革中蒙受羞辱”。

法國政府發言人奧利維耶·韋朗（Olivier Veran）周五表示，總統和總理在退休體制改革上步調是一致的。