路透：習近平慷慨拉攏馬克龍反美

法國/馬克龍/中國

中國國家主席習近平對法國總統馬克龍的國事訪問給予了不同尋常的盛情款待，路透社引述一些分析人士認為，這表明北京正在加大攻勢，拉攏歐盟內部的主要盟友來對抗美國。消息沒有提及馬克龍是否應招。

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該報道指，對馬克龍的慷慨對待，中國國家主席習近平或試圖拉攏法國“反制”美國。

周五，兩位領導人一起抵訪中國南方，馬克龍將在習近平的父親位於廣東省經濟和製造業強國廣州市的故居中與習近平一起喝中國茶。習近平與來訪領導人的這種接觸實屬罕見。據外交官表示，這凸顯了北京對與歐盟一個重要成員國的這種關係的重視，因為中國在尋求打破美國的“全面圍堵打壓”。

路透社引述丹佛大學中國研究與外交政策教授趙遂生說，“中國所有的外交政策攻勢都以美中關係為背景……所以與任何國家合作，尤其是與法國這樣的國家合作，也是中國試圖對抗美國的事情。”

而Rhodium Group 分析師諾亞·巴爾金 (Noah Barkin) 表示，中國的主要目標是阻止歐洲與美國更緊密地結盟。他指出，“從這個意義上說，馬克龍或許是北京在歐洲最重要的合作夥伴。”

馬克龍經常被外交官認為是歐盟內部關鍵政策的重要推動者。

馬克龍與歐盟委員會主席馮德萊恩一起前往中國，兩人都在烏克蘭問題上向中國施壓，但未能阻止習近平改變立場。

儘管如此，馬克龍還是得到了完整的紅地毯待遇。

馮德萊恩在出訪前的一次批評性演講中稱中國“專制”，她在北京時常顯得冷漠，在機場低調問候，並沒有被邀請與習近平和馬克龍一起參加一些活動。

中國官方支持的環球時報周四在一篇社論中表示：“大家都很清楚，成為華盛頓的戰略附庸是死胡同。讓中法關係成為中歐合作的橋樑對雙方都有利和世界。”

曾多次訪問中國的法國前總理讓-皮埃爾·拉法蘭 (Jean-Pierre Raffarin) 在人民大會堂舉行的協議簽署儀式間隙告訴路透社，習近平的某些魅力正在發揮作用。據拉法蘭說，“在某種程度上，外交難道不是一種奉承嗎？” 他說，“在人際關係中總有那麼一點點。每一方都在玩這個。”

在華盛頓，人們對中國與法國的外交接觸持一定程度的懷疑態度。

熟悉美國政府想法的人士表示，除了烏克蘭之外，隨着與美國的關係出現摩擦，中國將樂於在經濟上拉近與歐洲的關係，但目前這種轉變不太可能發生。

據不願透露姓名的人士稱，華盛頓對歐洲與北京在烏克蘭問題上的接觸持觀望態度。周四，馬克龍敦促北京就烏克蘭戰爭與俄羅斯進行理性對話，而馮德萊恩則表示，習近平表示願意與烏克蘭總統澤連斯基對話。

習近平在會後發表評論的中國官方報告中沒有提及可能與澤連斯基進行對話。

據分析師巴爾金錶示，馬克龍似乎沒有從這次旅行中得到多少。

路透社說，中國對馬克龍的拉攏是今年一系列外交舉措的一部分，因為在台灣、烏克蘭戰爭和美國主導的技術出口限制等問題上存在分歧，中國試圖擺脫美國的遏制。未來幾周，中國與歐盟將繼續接觸，外交政策負責人何塞普·博雷爾 (Josep Borrell) 和德國外交部長將在北京訪問。

中國今年的外交支出增加了 12.2%，新加坡、馬來西亞、西班牙和日本的領導人和高級官員在過去幾周內進行了訪問。今年 3 月，中國出人意料地促成了沙特阿拉伯和伊朗之間的緩和，北京將自己塑造成中東和平締造者，其動機是希望塑造一個多極世界。