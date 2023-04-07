馬克龍在中山大學： “沒有批判精神，你就沒有自由！”

法中關係

國際 – 法國總統馬克龍訪華行程第二站抵達廣州中山大學受到學生的歡迎。4月7日，在對中國進行國事訪問期間，法國總統馬克龍來到中山大學參觀訪問。臨別之時，馬克龍為中山大學題字：“感謝中山大學的友誼與信任。埃馬紐埃爾·馬克龍，2023年4月7日。馬克龍在中山大學發表了45分鐘演講並回答了學生的三個提問。

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《巴黎人報》報道，馬克龍敢於給大學生上課，但對習近平卻不敢這麼做。在中山大學參觀訪與學生交流互動時，面對如何培養面向未來的人才的提問？在回答提問時馬克龍表示，“我們要給年輕人提供與時俱進的技能和知識，讓他們擁有自學的素養與能力，不斷更新自己的知識體系。”馬克龍還認為，沒有批判精神，你就沒有自由！

馬克龍還表示，教育的重要職能是要賦予人自信，學生應當具備團隊合作的能力，學會提問，擁有適應環境的能力。

在此次交流活動上，中國科學院院士、中山大學校長高松代表學校向馬克龍贈送紀念品——圖書《孫中山與中山大學》。

《孫中山與中山大學》一書由中山大學檔案館主編、中山大學出版社出版，是研究孫中山和中山大學校史的重要歷史文獻。