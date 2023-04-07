馬克龍與習近平簽51點聯合聲明 首含亞太法軍與中國南部戰區合作

法國/中國/馬克龍

2023年4月6日，法國總統馬克龍和中國國家主席習近平在中國北京舉行的中法商業委員會會議上握手。

法國總統馬克龍今天結束對中國的國事訪問。根據法國總統府愛麗舍宮公告，法國與中國簽署聯合聲明，共51點。其中佔據主要位置，是涉及加強政治對話，促進政治互信。其中還第一次涉及法國與中國有所指軍事合作。

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據愛麗舍宮公告，應中華人民共和國主席習近平的邀請，法蘭西共和國總統馬克龍於2023年4月5日至7日對中華人民共和國進行了國事訪問。在中法建交60周年前夕，兩國元首回顧了兩國關係的堅實基礎和兩國人民之間的友誼。他們深入討論了對雙邊關係、歐中關係以及重大地區和國際問題的看法，決定根據2018年1月9日、2019年3月25日和2019年11月6日通過的聯合聲明，開啟法中合作的新前景，為歐中關係尋求新動力。

第一部分的內容為加強政治對話，促進政治互信。包括：

1. 法中兩國將保持兩國元首的年度會晤。

2.法中強調高層交往、戰略對話、經濟金融高層對話和人文交流高層對話對促進雙邊合作發展的重要性，並同意在年底前舉行新一屆對話會。

3、法中重申願在相互尊重主權、領土完整和重大利益的基礎上，繼續發展密切和牢固的全球戰略夥伴關係。

4. 法中同意深化戰略問題交流，特別是深化中國人民解放軍南部戰區和法國駐亞太地區部隊司令部之間的對話，以加強對地區和國際安全問題的相互理解。

5. 在中歐全面戰略夥伴關係建立20周年之際，中國重申致力於發展中歐關係，鼓勵高層交流，促進在戰略問題上的意見一致，加強人文交流，共同應對全球挑戰，並以積極和平衡的方式推動經濟合作。法國作為歐盟成員國，贊同這些方向並將為此做出貢獻。

6. 法國重申其對一個中國政策的承諾。

根據中國外交部官方公布內容，馬克龍表示，法方堅持獨立自主外交，主張歐洲戰略自主，反對搞對立分裂，反對搞陣營對抗。法國不會選邊站隊，而是主張團結合作，大國關係保持穩定。法方願同中方保持坦誠深入溝通，增進互信，求同存異，開放合作。法方願積極推動歐中關係發展。

兩國元首還就烏克蘭危機交換了意見。習近平強調，中方在烏克蘭問題上立場一以貫之、清晰明確，核心就是勸和促談、政治解決。化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，通過積累互信創造止戰和談條件。中方支持歐方為政治解決危機發揮作用，願同法方一道呼籲國際社會保持理性克制，避免採取使危機進一步惡化甚至失控的行動；嚴格遵守國際人道法，避免襲擊平民和民用設施，保護婦女、兒童等衝突受害者；切實履行核武器用不得、核戰爭打不得的承諾，反對在任何情況下使用生化武器，反對武裝攻擊核電站等民用核設施；儘快重啟和談，按照聯合國憲章宗旨和原則，兼顧各方合理安全關切，尋求政治解決，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架；合作應對烏克蘭危機在糧食、能源、金融、交通等領域造成的外溢效應，減少烏克蘭危機對世界特別是廣大發展中國家的負面影響。中方願同法方就此保持溝通，為危機的政治解決發揮建設性作用。

根據中國外交部的說法，馬克龍介紹了法方看法，讚賞中方為政治解決烏克蘭危機發揮的重要作用，表示法方主張重啟政治談判，以外交手段解決危機，實現歐洲持久和平，希望同中方加強溝通，為和平做出共同努力。