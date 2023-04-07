法語世界:法語國際城前世今生

法語世界/N°025

RFI Image Archive / Le château de Villers-Cotterêts entra dans l’Histoire en 1539 lorsque le roi François Ier y signa l’ordonnance baptisée du nom de la ville, rendant l’usage du français obligatoire dans tous les documents juridiques et administratifs du pays. Ici, l'Ordonnance de Villers-Cotterêts signée par François Ier en août 1539. 法語世界 / [維耶-科特雷法令]（Ordonnance de Villers-Cotterêts）明確規定法語為行政和法律文件必須使用的官方語言。法語從此取代了拉丁語的地位。

法國 – 歡迎您進入法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]（Cultures francophonie）專欄第25集。本次節目介紹在法國首都巴黎大區的東北方、與比利時接壤的02省（Aisne），一座法語國際城（CILF-Cité Internationale de la Langue Française）即將橫空出世。

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RFI Image / Chronique culture francophonie - Episode 025 : le château de Villers-Cotterêts entra dans l’Histoire en 1539 lorsque le roi François Ier y signa l’ordonnance baptisée du nom de la ville, rendant l’usage du français obligatoire dans tous les documents juridiques et administratifs du pays. Ici, le Château de Villers-Cotterêts. RFI / [法語世界]第25集：維耶-科特雷城堡（Château de Villers-Cotterêts）的輝煌歷史和法語國際城。 RFI/ G.Pevzner

據法國文化部轄下機構國家古跡中心(CMN-Centre des monuments nationaux)對外發布的一份新聞公報。法國國家古跡中心(CMN)的主管Delphine Samsoen已於一個月前的02月16日，和法國世界媒體集團（FMM-France Médias Monde)簽訂了一項框架協議。雙方為促進法語國際城的活動結為夥伴關係。

-- 維耶-科特雷（Villers-Cotterêts）城堡是法國皇家瑰寶 -

在法國文豪大仲馬(Alexandre Dumas père / Dumas Davy de La Pailleterie， 1802-1870)誕生的故鄉：維耶-科特雷(Villers-Cotterêts），中文也有譯作維萊-科特雷。城內有一座建於16世紀的同名皇家城堡。預計將於2023年夏季對公眾開放的法語國際城（CILF-Cité Internationale de la Langue Française）就由這顆法蘭西歷史中的皇家瑰寶改建而成。

RFI Image Archive / Une convention cadre définissant les différents axes de ce partenariat a été signée le 16 février 2023 à Paris, Centre des Monuments Nationaux et France Médias Monde. Ici, le Château de Villers Cotterêts - la future Cité internationale de la Langue Française. © Benjamin Gavaudo - Centre des monuments nationaux

維耶-科特雷(Villers-Cotterêts）城堡最初是法蘭西瓦盧瓦王朝（Les Valois）的法朗索瓦一世（François 1er，1515 – 1547）在十六世紀營建的。法國建築專業傳媒於上周末（03月31日）對外透露，自2021年3月以來，45名屋頂工使用了26萬5千塊天然岩板（ardoise），經過歷時近兩年持續不斷的辛勤勞作，完成了對未來法語國際城（CILF）屋頂的修繕任務。維耶-科特雷城堡（Château de Villers-Cotterêts）的屋頂維修面積3600平方米。法國國家古跡中心(CMN）為監造承辦方。有三家法國專業單位和公司參與。所使用的天然岩板（ardoise）全部取自西班牙北部Cupa Pizarras最好的採石場。並是由手工定型。歷史古跡總建築師Olivier Weets介紹說，位於巴黎南部的名勝楓丹白露（Fontainebleau）、波爾多（Bordeaux）的證券交易廳（Palais de la Bourse），以及盧瓦爾河谷上的一些城堡等法國著名古跡，都選擇了同一種天然岩板。

-- 維耶-科特雷（Villers-Cotterêts）城堡與法語地位確立 -

在法國的歷史文化中，維耶-科特雷城堡(Château de Villers-Cotterêts）的建造人法朗索瓦一世（François 1er）具有極其重要的歷史地位。他被認為屬於法國文藝復興時期的象徵性人物，是一位把法國文化繁榮推到一個高潮的開明君主。

RFI Image Archive / Le château de Villers-Cotterêts entra dans l’Histoire en 1539 lorsque le roi François Ier y signa l’ordonnance baptisée du nom de la ville, rendant l’usage du français obligatoire dans tous les documents juridiques et administratifs du pays. Ici, François 1er, Roi de France de 1515 à 1547. © Musée du Louvre / RFI Image Archive

法文資料顯示，在16世紀，維耶-科特雷(Villers-Cotterêts）附近的森林曾是皇家狩獵場。修建一所皇家府邸的決定是在1530年前後做出的。建造資金則主要來自對木材銷售的收入。這一工程歷經法朗索瓦一世（François 1er）和亨利二世（Henri II，1547 – 1559）父子，先後兩代法蘭西國王。但城堡的主要建築在經過1532年至1540年期間的營造後，就已完工。法朗索瓦一世（François 1er）曾在這裡常住，並於1539年8月簽署了法語世界著名的[維耶-科特雷法令]（Ordonnance de Villers-Cotterêts）。這一法律文本，明確規定法語為行政和法律文件必須使用的官方語言。法語從此取代了拉丁語的地位。

-- 維耶-科特雷（Villers-Cotterêts）的輝煌歷史和法語國際城 -維耶-科特雷城堡(Château de Villers-Cotterêts）的輝煌歷史隨着1789年法國大革命爆發開始墜落。於1808年成了一處乞丐收容所，接納來自巴黎街頭的各類流浪漢。一直到19世紀末，才改為一所養老院，並一直持續到2014年。

RFI Image Archive / Alexandre Dumas Père, né à Villers-Cotterêts le 24 juillet 1802. RFI/ G.Pevzner

就在維耶-科特雷城堡(Château de Villers-Cotterêts）光輝於18世紀末開始褪色之際，當地同時誕生了一名法國大文豪。大仲馬（Alexandre Dumas père）於1802年出生於維耶-科特雷（Villers-Cotterêts）。大仲馬的父親是法國大革命中的一位將軍，曾追隨拿破崙（Napoléon Bonaparte）出兵意大利，遠征埃及。1806年，大仲馬四歲時，其父親去世。

RFI Image Archive / Portrait du Général Dumas, Olivier PICHAT (Paris, 1825 - Paris, 1912) © Wikipedia / RFI Image Archive

大仲馬於1822年二十歲時才離開維耶-科特雷（Villers-Cotterêts）前往巴黎。他曾先後創作《三劍客》(Les Trois Mousquetaires）、《基度山恩仇記》（le Comte de Monte-Cristo)等世界名著。大仲馬於1870年逝世。一百多年後，時任法國總統希拉克（Président Chirac）於2002年把大仲馬的遺骸移入先賢祠（Le Panthéon）。

-- 共和國總統決定修繕維耶-科特雷（Villers-Cotterêts）城堡 -

法蘭西現任總統馬克龍(Président MACRON)於2018年決定，對維耶-科特雷城堡(Château de Villers-Cotterêts）進行修繕，改造為一座法語國際城（CILF），託交給法國國家古跡中心(CMN-Centre des monuments nationaux)來管理。

Le Château de Villers-Cotterets future cité internationale de la langue française. © cite-langue-francaise.fr

哪即將對公眾開放的法語國際城（CILF）具有怎樣的使命呢？就此，法國國家古跡中心（CMN）前主管、馬克龍總統現任文化顧問菲利普·貝拉瓦爾（Philippe Bélaval）於2021年法語圈國際日接受本台法廣（RFI）記者克萊爾（Claire FAGES）採訪時做出如下解釋：

2023.04.07 v Nicolas Chronique francophonie [法語世界] 025 Château de Villers-Cotterêts （CILF） Trad Son CMN Philippe Belaval au micro de RFI Claire FAGES pour le 20 mars 2021

2023.04.07 v Nicolas Chronique francophonie Episode 025 CILF Trad Son CMN Philippe Belaval au micro de RFI Claire FAGES pour le 20 mars 2021 尼古拉

“向公眾展示法語是如何形成的，又是如何演變的，與其它語言之間又是怎樣的關係。又是怎樣為法蘭西民族的結構做貢獻的。。。"

法語國際城（CILF）按計畫將在2023年開始對公眾開放。2024年預計將接待到法國出席第19屆法語國家及地區國際組織（OIF）首腦峰會的各國元首和政府首腦。

RFI Image Archive / Le 20 mars 2018, le président de la République française Emmanuel Macron a annoncé publiquement sa volonté de faire du lieu historique qu'est le château de Villers-Cotterêts un « pilier symbolique » de la francophonie. Ici, le président français Emmanuel Macron entouré de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo et du président tunisien Kaïs Saied lors de l'ouverture du 18e sommet de la Francophonie à Djerba en novembre 2022. (illustration) AP - Hassene Dridi / RFI Image Archive

各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第25個節目：介紹在法蘭西文豪大仲馬故鄉維耶-科特雷（Villers-Cotterêts）的法語國際城（CILF-Cité Internationale de la Langue Française）前生今世。

Cultures francophonie Nicolas 07-04-2023 [法語世界] N° Episode 25 - 法語圈:法語國際城橫空出世

cultures francophonie 07-04-2023 法語世界 Episode 025 - la naissance d'une cité internationale de la langue française 尼古拉

感謝本台法廣RFI音像資料室（Service Sonothèque）協助，和Jérémie的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下一集節目的時間段里再見。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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