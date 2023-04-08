馬克龍訪華期間促成多項中法文化合作

文化

中法兩國決定將於2024年共同舉辦中法文化旅遊年，支持故宮博物院與凡爾賽宮、上海西岸美術館與蓬皮杜藝術中心等在兩國合作舉辦高水平活動。這是在法國總統馬克龍昨天訪華的最後一天，中法兩國政府在聯合聲明中宣布的。

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聲明表示，為在全球推動保護和促進文化表現形式多樣性，中法兩國支持深化文化作品創作與利用方面的合作，將積極推動重啟文化和旅遊領域的交流合作。中法兩國對兩國文化主管部門達成文化合作意向聲明表示歡迎。

中法兩國將於2024年共同舉辦中法文化旅遊年，支持故宮博物院與凡爾賽宮、上海西岸美術館與蓬皮杜藝術中心等在兩國合作舉辦高水平活動。雙方承諾在遵守各自法律前提下，為巡迴辦展提供海關、物流等方面的便利化舉措，將努力確保支持的展覽中文化物品的完整性和順利歸還。

中法兩國重申願通過聯合製作、版權合作、競賽、藝術家交流等方式，加強在文化和創意產業領域，特別是文學、電影、電視紀錄片、出版（含遊戲）、音樂、建築和數字化等領域的合作，提升針對最廣泛受眾的傳播潛力。

聲明說，中法兩國承諾加強文化遺產保護、修復和開發領域的雙邊合作。兩國歡迎就中國專家與法國團隊共同參與巴黎聖母院現場修復工作、兵馬俑保護修復研究合作、公輸堂和茂陵合作項目、推動兩國世界遺產締結友好關係等達成文化遺產合作路線圖。雙方將繼續共同努力預防和打擊盜竊、非法挖掘和非法進出境文化財產。兩國重申全力支持“衝突地區遺產保護國際聯盟”基金會保護衝突地區文化遺產。