法國馬賽市中心建物爆炸起火 八人可能被埋

住宅樓倒塌

歐洲 – 法國南部城市馬賽一棟5層樓的民宅9日凌晨0：46分爆炸起火。目前已知5人受傷，8人聯繫不上，懷疑被埋在瓦礫下；33人被救出。馬賽檢察官勞倫斯（Dominique Laurens）告訴媒體，當地出動了100名消防隊員在現場搶救，法國內政部長熱拉爾德·達爾馬南趕至出事現場。附近40棟建築物內近200人被疏散。爆炸事故的原因還在調查之中。

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法國總統馬克龍發推表示，他擔憂的是傷者和失蹤者。他還表示會動員一切資源尋救失蹤者。他感謝消防隊做出的大量搶救工作。

馬賽市長貝努瓦·帕揚（BenoÎt Payan）表示，這不是危房。當地居民說他們聽到一聲巨響之後，聞到一股煤氣味道。但目前下結論說是煤氣爆炸為時過早。市長補充說，由於事發現場竄出火苗，當局無法出動搜救犬和救難團隊來尋找可能受困在瓦礫堆下的受害者。

他還表示，已對此展開調查，“當務之急是撲滅火勢並清除瓦礫堆，以找到可能被埋在瓦礫下的倖存者。”

2018年11月，馬賽老城區三棟危樓倒塌7人失蹤；2位過路人下落不明。法國在野黨“不屈法國”(La France insoumise)領導人梅朗雄批評政府實施的是窮人住危樓的失敗政策。