馬克龍敦促歐洲人不要自認是美國的“追隨者”

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法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在結束對中國為期三天的國事訪問回國的飛機上接受採訪時說，歐洲必須減少對美國的依賴，及避免被捲入中美兩國在台灣問題上可能發生的對抗。馬克龍在訪問期間與中國國家主席習近平相處了約6個小時後，接受了“政客”新聞網（Politico）和兩名法國記者的採訪。馬克龍在採訪中再次強調由其提倡的歐洲“戰略自主”理論，大概由法國領導，成為世界上的“第三個超級大國”。

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報導指，對馬克龍來說，歐洲的“巨大風險”將是“發現我們被拖入不屬於我們自己的危機，這將阻止我們建立我們的戰略自主”，他在從北京飛往廣州的總統專機上說。習近平和中國共產黨熱情地支持馬克龍的“戰略自主”概念，中國官員在與歐洲國家的關係中不斷提及這一概念。北京的黨政領導和理論家相信並宣傳世界格局“東升西降”說，而歐洲和美國之間的跨大西洋關係的弱化將有助於加速這一趨勢。

馬克龍在採訪中說：“矛盾會是，……我們開始跟隨美國的政策，通過一種恐慌性的反射”。馬克龍說：“我們歐洲人被問到的問題是……在台灣問題上加速發展符合我們的利益嗎？不。最糟糕的事情是認為我們歐洲人應該在這個問題上做追隨者，適應美國的步伐和中國的過度反應。” 就在他離開廣州並返回巴黎的幾個小時後，解放軍在台灣周圍進行了大規模軍事演習。

這些演習是對台灣總統蔡英文對中美洲國家為期10天的訪問，期間過境美國並與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面的回應。報導稱，馬克龍身邊的人說，他感到滿意的是，北京至少會等到他離開中國領空後再發動模擬的“包圍台灣”演習。據這位法國總統身邊的人說，馬克龍和習近平在會談中“密集”地討論了台灣問題。然而，與美國甚至歐盟相比，馬克龍似乎採取了更為和解的方式。

陪同馬克龍進行部分訪問行程的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱，她上周四在北京會晤時告訴習近平說，“台灣海峽的穩定是最重要的”。她談到：“威脅使用武力來改變現狀是不可接受的”。根據中國外交部發布的新聞稿，關於台灣問題，習近平強調，“誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳”。報導稱，在這一點上，馬克龍似乎同意他的觀點。

馬克龍在採訪中說：“歐洲人不能解決烏克蘭的危機，我們怎麼能可信地就台灣（問題）說：小心，如果你們做了錯事，我們將會到場？如果你真的想增加緊張局勢，這是最好的辦法。”

在接受“政客”新聞網採訪時，馬克龍還強調，歐洲在軍備和能源方面對美國的依賴性增加了，現在應該把重點放在國防工業的建設上。在他看來，歐洲也應該減少對“美元的治外法權”的依賴，這是莫斯科和北京的一個關鍵政策目標。馬克龍說：“如果兩個超級大國之間的緊張局勢升溫……我們將沒有時間或手段來資助我們的戰略自主，並將成為附庸。”

近年來，俄羅斯、中國、伊朗和其他國家受到美國制裁的打擊，這些制裁是基於切斷它們與受美元支配的國際經濟和金融迴路的聯繫。一些歐洲人抱怨華盛頓將美元“武器化”，迫使歐洲公司放棄業務並切斷與受制裁的第三國的聯繫，否則將面臨癱瘓式的二次制裁。

在接受採訪時，馬克龍坐在總統專機的機艙內，穿着他慣常穿的胸前印有“法國科技”字樣的連帽衫，並稱他已經為歐洲“贏得了戰略自主的意識形態之戰”。報導提及，然而，馬克龍沒有談到美國對歐洲大陸的安全保障，在俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭引發自二戰以來歐洲大陸最大規模的陸地戰爭的背景下，歐洲國家嚴重依賴美國的安全保障和軍事援助。

報導指，作為聯合國安理會常任理事國和歐盟成員國中唯一的核大國，法國在軍事上處於獨特地位。但是，該國在保衛烏克蘭免受俄羅斯入侵方面的貢獻遠遠低於其他許多國家。

“政客”新聞網的編輯在文中注釋稱，正如在法國和許多其他歐洲國家常見的那樣，法國總統府愛麗舍宮，堅持要求檢查和“校對”將在本文中發表的所有馬克龍的發言，以作為同意採訪的條件。這違反了該媒體的編輯標準和政策，但其同意了這些要求，以便與這位法國總統直接對話。“政客”新聞網堅持認為，“不能欺騙讀者，不會發表總統沒有說過的話。這篇文章中引述的發言都是馬克龍總統實際說的，但他在採訪中更坦率地談到台灣和歐洲戰略自主的一些部分被愛麗舍宮剪掉了。”