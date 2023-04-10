法國國會議員將於周日啟程訪台

法國/政治/台灣

據彭博社報導，在台海局勢日益緊張之際，台灣外交部長吳釗燮表示，法國國會議員計畫組團訪問台灣。一名將同行的法國官員則說，代表團將於星期日（16日）前往台灣。

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吳釗燮周一在接受採訪時說，法國參議院和國民議會已經表示支持台灣，一些立法者將“很快”訪問台灣。報導指，吳釗燮說，台灣政府將“與他們核實，看看我們需要什麼樣的額外支持”。

據一位法國官員稱，代表團將於周日前往台灣，他將是該團的一員。周一適逢復活節法定假日，法國國民議會和參議院的新聞官員未立即回覆彭博社的置評請求。

在傳出法國議員即將訪台的消息前，法國總統馬克龍在周日接受《回聲報》和“政客新聞網”採訪時表示，歐洲應避免被拖入中美兩國在台灣問題上的任何潛在對抗。

馬克龍在採訪中說：“最糟糕的是：以為我們歐洲人應該在這個問題上充當追隨者，適應美國的節奏和中國的過度反應。” 法國的議員們還在2021年12月訪問了台灣。

吳釗燮則表示：“法國政府非常力挺台海的和平與穩定。他們也反對單方面改變現狀的任何作為”。他談到：“法國政府也曾在世界上這個地區進行自由航行行動，所以所有這類行動其實都受到台灣的支持和重視。”