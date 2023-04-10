法國歷史學家尼古拉·巴韋雷斯點評馬克龍訪華：中國影子

馬克龍訪華

法國總統馬克龍結束了訪華行程回到巴黎，法國歷史學家尼古拉·巴韋雷斯撰文點評了這次總統的訪華指出：習近平對馬克龍的冷落提醒我們一些簡單的事實。

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右派費加羅報網站周日刊登了巴韋雷斯名為《中國影子》的電子版文章，文章在開篇指出，馬克龍對中國的訪問本應旨在與北京當局重新建立聯繫，並在烏蘇拉·馮·德萊恩面前強調歐洲人面對衛生、能源、糧食、移民、金融和戰略危機倍增的情況下的團結。的確，自馬克龍上次在2018年訪問上海以來，一切都發生了變化。

隨着新冠疫情的大流行和俄羅斯對烏克蘭的入侵，世界進入了一個新的時代：獨裁帝國和民主國家之間開啟了一場巨大的對抗，而全球化正在分裂成若干塊。

但是，這次出訪，共和國總統給自己設定的中心目標是說服習近平調解烏克蘭衝突，這就註定了他的訪問要失敗。正如可以預料的那樣，他遭到了粗暴的拒絕，在蔡英文總統和美國眾議院議長凱文-麥卡錫會面時，台灣周邊的軍事演習又恢復了，俄羅斯的外交人員也沒有忘記提及。

馬克龍沒有從他想與普京維持對話的慘敗中吸取任何教訓。他堅持否認專制帝國的本質及其領導人的帝國戰略。中國不是中立國家，也不會在烏克蘭戰爭中進行任何斡旋調停。它的外交完全是為了瓦解她認為是西方的世界秩序，一方面是基於將她與俄羅斯聯合起來的 "無限友誼"，她希望看到俄羅斯的勝利，另一方面是基於加深與 "全球南方 "國家的夥伴關係。馬克龍的做法淪為使中國的姿態合法化的工具，北京在烏克蘭問題上無條件地支持莫斯科，並明確地將西方定為敵人。對法國來說，在一個專制帝國打算消滅民主的世界裡，聲稱自己是一個制衡力量，並將自己從集團中解放出來是一個危險的幻想。

馬克龍試圖通過在烏蘇拉·馮·德萊恩的陪同下，以歐盟領導者的身份出現，這也以失敗告終。誠然，歐洲對中國的唯一籌碼是經濟。習近平打破了中國的發展模式，重新建立了共產黨對企業公司和研究中心的控制，導致每年的經濟增長從9.5%下降到3%。國內市場因人口下降、房地產崩盤和人民對自己領導人的不信任而凍結，這種不信任因新冠疫情的管理而達到了極致。新的中產階級遍體鱗傷，社會危機四伏。經濟復蘇的唯一動力是出口以及對美國和歐盟實現的7500億美元順差。

技術掠奪

正如烏蘇拉·馮德萊恩所說的那樣，歐洲人有理由向中國指出，俄羅斯對歐洲大陸構成的生存威脅對其未來具有決定性意義，北京對烏克蘭戰爭的態度決定了與歐盟的關係。不幸的是，法國正在破壞這一立場，拚命尋求和中國簽署長期合同，這只會助長中國對我們公司的技術掠奪，使我們對中國產基本商品的依賴永久化。

法國外交應該圍繞以下原則對中國採取明確路線：拒絕俄羅斯在白俄羅斯部署原子武器的核擴散；重申國家主權導致要求俄軍撤出從烏克蘭；以停止支持俄羅斯對烏克蘭的高強度戰爭以及對聯盟成員國的混合戰爭為條件，與北京的政治和經濟關係；在貿易中嚴格互惠並考慮社會和環境標準。。

最後，文章稱：習近平對馬克龍的冷落提醒了我們一些簡單的事實。外交政策只能建立在事實以及政權和領導人的現實基礎之上。沒有強有力的手段就沒有權力，首先要有強大的經濟和健全的財政。對於不能改革或確保國內和平的國家元首或政府首腦來說，外交政策也沒有任何可信度。最後，沒有外交官的外交，就像在沒有警察局長的情況下保證安全、在沒有工會成員出席的情況下進行社會問題對話，或是沒有工廠的實業一樣。