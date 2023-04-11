旅法中國大熊貓“歡歡”和“圓仔”的租期延長至2027年

熊貓外交

中歐 – 法國較大的野生動物園博瓦勒野生動物園園長魯道夫·德洛德 (Rodolphe Delord)11日對媒體表示，旅法中國大熊貓“歡歡”和“圓仔”的租期將延長至2027年。德洛德陪同法國總統馬克龍本月訪華，可以說是陪同訪華一大成果。

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法國博瓦勒動物園現有5隻大熊貓：“歡歡”、“圓仔”、“歡黎黎”、“圓嘟嘟”和“圓夢”。馬克龍此次訪華前，博瓦勒動物園方面就表明想續租大熊貓的願望。大熊貓“歡歡”（雌性）和“圓仔”（雄性）於2012年在中法大熊貓繁育合作計畫框架下出借給法國，該計畫為期10年，本應在2022年到期，但因疫情延遲到2024年。2017年，“歡歡”和“圓仔”經人工授精懷孕誕下兒子“圓夢”；2021年，雙胞胎女兒“歡黎黎”和“圓嘟嘟”降生。

德洛爾表示，已經年滿4歲的“圓夢”將很快送回中國了，但目前還沒有確定具體時間，“因為現在沒有太多飛往中國的航班”。他對媒體表示，每隻在這裡度過了很多年的熊貓回中國都是令人心裡難過的事情。但是沒有別的辦法，重要保護動物都是這樣，租期滿了都要被送走的。

早在2016年9月，世界自然保護聯盟（IUCN）已宣布，大熊貓將不再被列為瀕危物種，其受威脅等級從“瀕危”降為“易危”。

博瓦勒野生動物園園長魯道夫·德洛德拒絕向媒體透露租大熊貓的金額。