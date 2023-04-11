法環境委員會全球污染調查：每分鐘 一裝滿250公斤塑料垃圾傾入海洋中

根據法國“經濟、社會和環境委員會（Cese）” 周二(11日)公布的最新調查報告指出，全球對大量塑料污染地球的嚴重程度，就如同每分鐘，把一個裝滿 250 公斤塑料的垃圾箱傾倒在世界海洋中；該委員會同時發起一項旨在減少使用塑料的國際條約。

廣告 繼續瀏覽後續

“從北極到嬰兒吃的母乳，塑料的污染……無處不在！” 這是法國的經濟、社會和環境委員會 (Cese)在周二發布的一份報告中指出的。

該委員會還指出，對大量塑料污染我們的土地、我們的水域和我們自己的血液表示關注。 他們同時還發起一項旨在減少使用塑料的國際條約。

“想象一下，一個裝滿 250 公斤塑料的垃圾箱，每分鐘都會傾倒在世界海洋，中……”

衝浪者基金會協會副主席博羅克(Nathalie Van Der Broeck )還說，無法發現一個更好的形象來形容了，它就像每天在海上衝刷的塑料垃圾山，遠離了它產生的土地......然後被扔掉。

在周二公布的這份報告中，代表經濟、社會和環境委員會 (Cese) 的主席與海洋基金會(Fondation de la mer )的主席德貝茲佑 Sabine Roux de Bézieux

兩人共同撰寫的這份報告中提到了這個“定時炸彈”和引發“地球污染”、污染了我們的土壤、水、空氣甚至血液。

從北極到沙漠觀察到的塑料碎片：

上述兩位作者說：“地球上沒有任何地方可以免受這種污染，”。 在海上，“北太平洋和南太平洋、北大西洋和南大西洋以及印度洋的五個大環流（中心的漩渦水區，廢物集中）是塑料濃度最高的港口區域”。

“經濟、社會和環境委員會（Cese）”的這報告還強調說： “塑料垃圾也存在於最偏遠的地區（海洋深處、北冰洋、沙漠等）。”