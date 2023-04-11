馬克龍在海牙演講前被抗議者打斷

政治

歐洲 – 法國總統於4月11日和12日對荷蘭進行國事訪問。馬克龍對荷蘭的訪問是他23年來首次對該國進行國事訪問，包括與荷蘭首相馬克·呂特的會晤，以及參加威廉- 亞歷山大國王舉辦的宴會。

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法新社海牙消息，馬克龍正準備在一所荷蘭智庫發表歐洲主權演講時遭示威者打斷。示威者舉起一個寫着“暴力和虛偽的總統”的橫幅。在準備發表演講現場示威的人高喊：“法國的民主在哪裡？”等口號。

新聞博客網站《哈芬登郵報》報道，馬克龍本準備就歐洲主權發表演講時，有示威者在禮堂二樓用英文喊：成千上百的人上街希望重視氣候變暖議題，但您是不遵守氣候公約的人，您還準備給我們發表什麼內容的演講。據報道警方介入，很快把抗議民眾帶出會場。

據法新社報道，面對這一切法國總統很鎮定。過來一分鐘，法國總統馬克龍表示，社會上有辯論這是很重要的事情。馬克龍還表示，民主的國家是一個可以表達不滿示威的地方，我可以回答各種各樣的問題，包括在法國辯論的議題。

法國總統馬克龍還表示，但有的人要說他和通過的法律以及民選人士有異議的話，我可以做我想做的事，因為我自己決定我所做事情的合法性”，馬克龍表示，這種做法就把民主置於危險之中”。

提及法國法定退休年齡推遲兩年的體制改革，法國總統馬克龍在海牙表示，“當我與”其他歐洲國家進行比較時，法國人“應該不會對我生這麼大的氣”，因為在你們國家(指的是荷蘭)，退休年齡“要遲得多。在歐洲的許多國家，退休年齡都比 64 歲高得多。”