法國工會明周四再度全國反退改罷工 第12次 交通仍困難

明天，4 月 13 日的周四，法國工會再次呼籲反對養老金改革的法國民眾動員起來再度示威罷工。 這是法國自 1 月中旬以來，多個城市將舉行的第 12 次反退改罷工，屆時將有多個領域的行業受到干擾。周四，也就是在憲法委員會就文本作出退休改革決定的前夕。

廣告 繼續瀏覽後續

法國國家鐵路公司工會 4 月 13 日星期四會舉行罷工！！ 該公司預計其交通網的流量將再次受到“干擾”，但比初期的社會運動的跨行聯合罷工時期產生的干擾要小一點。 具體而言，在主要線路上，五列中的四列 TGV Inoui 和 Ouigo 列車應該運行。”，鐵路集團指出，與此同時，在國際路線上，“歐洲之星和大力士的交通將幾乎正常運作。 法國鐵路公司SNCF 預計在白天提供五分之三的 TER區間火車。另外還有五分之一班次的接駁火車，但其晚上停止服務。這是《費加羅報》評估的交通方面的預期困難。

大巴黎地區交通預計多條線路將遇困難

鐵路公司在其網站上明確表示。在大巴黎地區，數條快線捷運的交通受到阻礙。

例如快線“RER A、C、D 和 E 以及 H、L、N、P 和 R 上的列車運行將中斷”，

具體而言，根據鐵路公司SNCF 的說法，在 N 和 P 線以及 RER A 捷運快線上，四列火車中將有三列運行，在 RER C、E 和 H、L 和 R 線路，三列中的兩列將運行。同樣地，RER D快線有五分之二班次運行。

周五可能還有其他行動

對改革的未來至關重要的星期五(13日)，這一天，也可能被罷工行動打亂。 法國憲法委員會將於當天就養老金改革項目是否符合憲法作出各方期待已久的決定。