與法國對外安全總局合作的前阿富汗間諜是否被法國拋棄了？

法國/阿富汗/間諜

曾在阿富汗為法國特工部門工作過的、數十名阿富汗前情報人員表示，自 2021 年 8 月 15 日塔利班掌權後，他們就被法國拋棄了。對此，法國國際廣播電台（RFI ）、荷蘭非營利組織《燈塔報告》以及法國《世界報》一起進行的聯合調查，而調查期間收集到的證詞證實了這一點。

廣告 繼續瀏覽後續

簡稱915 或薩姆薩德（ Shamshad ）的小組是阿富汗情報部門和法國對外安全總局（ DGSE ）在 2009 年至 2020 年間創建的一個聯合秘密小組。阿富汗國家安全局（NDS，阿富汗的特工部門）的 60 至 90 名特工曾在這個小組裡工作，目的是收集重要信息，來幫助法國對外安全總局初步完成對法國的軍人和利益的保護任務，然後打擊恐怖主義和阿富汗的叛亂活動。

2021 年 8 月 15 日喀布爾淪陷後，這些特工中的一部分，大約三十人被撤到法國本土，其他一些人躲去了印度、巴基斯坦或伊朗避難，但他們的安全得不到保障。可還有一些人仍留在阿富汗，因為害怕被塔利班發現而不得不躲了起來。

阿里（出於安全原因，名字已更改）就是這樣的， 40 多歲的他在 2014 年至 2018 年期間，是 915 小組的任務主管。當時，他負責當地消息來源與法國對外安全總局駐喀布爾特工之間的聯絡。 阿里解釋說：我們的目標是收集有關敵人計畫的信息。 敵人是指歐洲稱達伊沙（Daesh）的伊斯蘭國組織、基地組織、塔利班和好戰的哈卡尼組織。 我們在當地的同事收集了有關他們的信息，並與法國的同事以及阿富汗情報部門的同事分享了這些信息。 我們收集所有參與由基地組織或世界其他恐怖組織策畫的國際恐怖活動的法國公民的信息，並監控他們可能進入阿富汗的情況。 我們還收集所有關於敵人的信息，關於他們綁架、偷車或威脅大使館的計畫”。

當時，除了阿富汗政府支付的工資外，阿里每個月還從法國特工處領取1000美元的津貼。 2021年8月15日塔利班上台後，阿里別無選擇，只好帶着家人逃往外省躲藏。 從那時起，他一直生活在恐懼之中，他說：“每次出門或旅行時，我都會把臉遮起來，且只在天黑後出門。 我把我自己藏了起來。 我的朋友們在經濟上幫助我，我們賣掉了所有的金飾來維持生計，這樣我們才能活下來。” 阿里並沒有被法國當局撤離。 哈姆紮也是如此。這位在915小組行政部門工作的30歲男子，也在自己的國家裡東躲西藏地生活。 他給本台（法廣）、燈塔報告和世界報的調查記者發了一段他居住地方的視頻，一間地下室里，地上只鋪了一張床墊。 當記者聯繫到他時，他正和家人躲在這裡。 哈姆紮證實說：“當塔利班掌權時，我們都感到震驚、疑慮和恐懼。 我設法把我的家人帶到一個親友家，躲在那裡。 我們挨過餓。 有時我們的親戚和朋友會接濟我們，因為我們不能去外面工作。 自從塔利班掌權以來，我已經將近兩年沒有工作了。 有時，我們一天只吃一頓飯。”

哈姆紮生活在恐懼中，害怕被塔利班發現，害怕被監禁或遇到更糟的事情。 他向法國當局呼籲：“我們對法國政府的唯一期望就是他們能聽到我們的聲音。 必須讓我們擺脫這種局面，因為我們曾經為法國政府提供過服務。 法國當局必把將我們從這種讓人窒息的死亡中拯救出來”。

法國武裝部方面則否認對那些曾給法國對外安全總局工作的前阿富汗特工人員有任何虧欠。 法國外交消息人士回顧說，當塔利班在 2021 年上台後，法國當時一共疏散了 9000 名阿富汗的男女老少到法國。