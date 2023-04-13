法國周四第12輪反改革全國罷工日 工會籲巴黎收垃圾工人再度參與

法國首都《花都》巴黎街道惡臭髒亂的垃圾桶可能再度出現！周四(13日)，法國工會再度舉行全國大罷工之際，勞工總聯盟(CGT)向巴黎收垃圾工人呼籲新的罷工行動。費加羅報指出，周四的罷工動員計畫至少持續兩天，直到憲法委員會就養老金改革做出決定。

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巴黎人是否將不得不再次生活在人行道上堆積如山的垃圾桶和窗戶下的瘟疫氣味中？

雖然巴黎市民剛從第一次收垃圾工人罷工的夢魘中恢復過來，街道上堆積如山的垃圾終於被清理乾淨，但情況可能會再次惡化。 法國勞工總聯盟CGT為了重申其反對養老金改革的立場，周四再度向巴黎的收垃圾工人發起一項新的罷工呼籲。

根據CGT工會在周三發布的一份新聞稿中，工會列出了所有它認為應該加入該運動的代理人。

除了垃圾收集員、後面跟車清潔員、清掃員，他還要求“下水道工人、工人、司機、技術助理、主管、環衛主管……”放慢速度。 CGT 還希望位於巴黎周圍的焚化爐的工作人員參與罷工癱瘓作業。

在憲法委員會即將就退休改革案作出決定前夕，這次新一輪罷工的組織者想要能發動一重磅級的抗議行動。

一切將取決於憲法委員會所做的決定

費加羅報指出，但本次罷工d動員的程度仍然是一個很大的未知數。 3 月底，CGT 暫停了從 3 月 7 日開始的第一次運動，原因是數周來罷工人數有所減少。 由於每天不工作而損失工資，他們中的許多人最終重返工作崗位。

本周四上午，隨着 CGT 新任秘書長索菲·比奈 (Sophie Binet) 的宣布出席，必須在 Ivry 的三個焚燒中心之一前召開一次大會。 CGT 公共服務聯合會秘書長 Natacha Pommet 表示，這一任命“應該能夠衡量動員的程度”。

為了向政府施加壓力，工會希望在巴黎從事垃圾桶收集工作的私營公司的員工加入這次新動員中的公共服務代理人，迄今為止，動員的持續時間尚不確定。