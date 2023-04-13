法國：第12次反退休改革的動員規模下降

法國/社會

周四，在法國憲法委員會就退休改革法案給出裁定的前一天，工會方面舉行第12次反退休改革示威抗議活動，但動員的規模下降。

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4月13日星期四，法國工會方面舉辦反退休改革的第12次示威抗議活動。和以前相比，這一次，走上街頭的反對者人數少了很多。不過，反對者們決心不減，他們是鐵了心要在憲法委員會做出關鍵裁定的前夜，繼續這場抗議運動。

法新社報道，在幾乎三個月的社會衝突之後，反退休改革的動員行動開始有了氣喘籲籲的跡象。

根據法國內政部，周四，全法國有38萬名示威者上街遊行，其中巴黎有4萬2千人，而上一次4月6日的抗議遊行，全法國有57萬人上街，其中首都巴黎有5萬7千人。在動員規模最大的3月7日，全法國走上街頭的示威者達到128萬。

在工會一邊，CGT工會的新任秘書長索菲·比內(Sophie Binet)聲稱，4月13日星期四，全法國“有超過150萬示威者”，其中巴黎有40萬人。她說，“與政府希望的相反，這場抗議運動遠沒有結束。”

CFDT工會的負責人貝爾熱表示，“對這項改革的抗爭仍然很強烈”。法國憲法委員會就退休改革法案的裁決預計將在周五傍晚公布，貝爾熱表示，無論裁決結果如何，“工會的鬥爭遠沒有結束”，

法國憲法委員會現在成為所有人關注的對象，法國憲法委員會所在的位於巴黎市中心的王宮也處於嚴密的安保措施之下，法國政府周四禁止星期六上午8:00之前在該地點及其周邊地區進行任何示威活動。