第76屆戛納電影節入圍影片揭曉 中國導演王兵紀錄片《青年》入圍主競賽單元

2023戛納電影節，中國

第76屆戛納國際電影節今年5月16日至27日舉行，電影節藝術總監蒂耶里·福茂（Thierry Frémaux）和主席艾瑞斯·克諾布洛赫(Iris Knobloch)今天（4月13日）主持媒體會，公布今年電影節主競賽單元片單。共19部影片入圍主競賽單元，將角逐金棕櫚大獎，其中包括中國導演王兵的紀錄片《青年》，此外王兵的另一部紀錄片《黑衣人》也將在今年戛納電影節特別展映單元中亮相。

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現年54歲的王兵是中國知名的獨立電影人，其執導的影片多為紀錄片，其中9小時片長的《鐵西區》最為著名，曾獲里斯本國際紀錄片、南特影展紀錄片單元等國際電影節大獎，2010年他的首部劇情故事片《夾邊溝》，曾以“驚喜電影”的身份入圍威尼斯電影節主競賽單元。

王兵執導的紀錄片以低預算方式拍攝，寫實而充滿詩意，多以記錄歷史進程中被忽略、走入消失的個體，谷歌藝術與文化稱其為記錄時代溝壑的人。

時隔四年，中國導演再次入圍戛納主競賽單元

此前，王兵執導的紀錄片《方綉英》和《死魂靈》已分別入圍過 2007年和2018年戛納電影節的特別展映單元，此次是王兵第一次入圍主競賽單元，他的新作《青年》聚焦一群從雲南來到上海務工的年輕人工作、生活和故事。電影節藝術總監蒂耶里·福茂在宣布王兵的《青年》一片入圍主競賽單元時說，這是一部關於中國一個編織作坊的沉浸式的電影，影片如同一個稜鏡，對中國的青年人進行了一個令人驚訝、非常強烈和完整的描述。”他同時表示，"王兵的《青年》一片入圍主競賽單元，是紀錄片在主競賽單元的回歸，這本身就是一個標誌性的事件"。

這也是時隔四年後再度有華語片入圍戛納主競賽單元，上一部入圍的是刁亦男的《南方車站的聚會》。

王兵的另一部新作《黑衣人》也將在今年的戛納電影節特別展映單元中亮相，福茂在新聞會上介紹說，這是有關一個男子對文革時期個人遭遇見證的影片。

擔任今年戛納電影節主競賽單元的評審團主席的是瑞典導演魯本·奧斯特倫德。他執導的《方形》和《悲情三角》曾分別於2017年和2022年兩度獲得戛納最高榮譽金棕櫚獎。

以下是第76屆戛納電影節主競賽單元19部入圍影片：

《零度社團》 導演：傑茜卡·豪絲娜（奧地利）

《小行星城》 導演：韋斯·安德森（美國）

《興趣之地》 導演：喬納森·格雷澤（英國）

《枯葉》 導演：阿基·考里斯馬基（芬蘭）

《奧勒法的女兒們》 導演：考塞爾·本·哈尼耶（突尼斯）

《墜樓死亡的剖析》 導演：茹斯汀·特里葉（法國）

《怪物》 導演：是枝裕和（日本）

《未來的太陽》 導演：南尼·莫萊蒂（意大利）

《奇美拉》 導演：阿莉切·羅爾瓦赫爾（意大利）

《枯草》 導演：努里·比格·錫蘭（土耳其）

《去年夏天》 導演：凱瑟琳·布雷亞（法國）

《法式火鍋》 導演：陳英雄（法國）

《綁架》 導演：馬可·貝洛基奧（意大利）

《五月十二月》 導演：托德·海因斯（美國）

《煽動者》 導演：卡里姆·埃諾茲（巴西）

《老橡樹》 導演：肯·洛奇（英國）

《完美的日子》 導演：維姆·文德斯（德國）

《貝內爾和阿達瑪》（首作） 導演：Ramata-Toulaye Sy（法國）

《青年》 導演：王兵（中國）