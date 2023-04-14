法國工會方面呼籲馬克龍不要頒布退休改革法案

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對法國憲法委員會的裁定倍感失望的反退休改革聯合工會周五呼籲總統馬克龍不要頒布改革法案。

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法國當局退休改革法案的關鍵要點周五在法國憲法委員會那裡獲得通過，包括將法定退休年齡由62歲推遲到64歲。

對這一裁定倍感失望的反退休改革聯合工會誓言，反退休改革的鬥爭“沒有結束”，並要求共和國總統馬克龍不要頒布該法律，工會方面還呼籲反對改革的人在五一勞動節再度行動起來，讓五一勞動節成為“人民的和具有歷史意義的”抗議“浪潮”。

法國的八個主要的工會都反對當局的退休改革方案，在憲法委員會宣布裁定後，這八個主要的工會和另外五個組織發表公告表示，“退休改革：還沒有結束”。

退休改革法案中有“六個條款”沒有在法國憲法委員會那裡獲得通過，工會方面認為，法案文本“現在更加不平衡了”，因此，工會方面要求馬克龍“不要頒布法律”，並說，“這是平息法國人憤怒的唯一途徑”。

CFDT工會的秘書長貝爾熱(Laurent Berger)周五晚間在電視頻道上說，“共和國總統先生，不要在本周末頒布這項法律。”

除了要求馬克龍不要頒布法律，聯合工會還要求法國議會

按照憲法第10條的規定，再次討論“智慧和緩和的選擇”，並希望憲法委員會批准左派提交的“共同倡議公投（RIP）”的第二稿，因為第一稿已經失效。

法國總統周五邀請工會方面於下周二前去總統府和他會面，但工會組織表示，他們“不會進入（...）日程安排不是撤回改革的政治議程”。工會方面還表示，他們“決定，在5月1日之前，不與當局會面”。

像周四第12個動員日時提到的那樣，聯合工會呼籲反對改革的人在五一勞動節再度行動起來，讓五一勞動節成為“人民的和具有歷史意義的”抗議“浪潮”。