工會人士和反對黨批評馬克龍電視演講空洞無味

退休體制改革

法國 – 法國總統馬克龍4月17日晚發表電視演講，強調傾聽到民眾對提高法定退休年齡的憤怒，但他也強調退休體制改革勢在必行。他促請總理博爾內下個星期向民眾提交“百日施政計畫”，到7月14日國慶節時做個總結。

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百日施政計畫包括三個方面。一是與工會組織共同制定一個新的工作契約；總統表示，勞工談判將集中在“提高職工收入”、“促進職業發展”、“更好地分享財富”、“改善工作條件”、“職業培訓後成功轉換職業”等需要上。

他在電視講話中表示，提高法定退休年齡沒有得到民眾的理解，這是一件非常遺憾的事情，但他和工會對話的大門還是敞開的。

二是更好地治理國家秩序、維護治安、打擊稅務欺詐行為並控制非法移民；三是讓法國民眾生活得更好；讓法國的教育體製成為歐洲最好的；法國總統在電視講話中還提及醫療體制的急救中心的困難。

馬克龍表示，在今年五月會有向民眾宣布重要決定，但他並沒有做具體的說明。

4月17日電視講話持續了13分鐘。法國全天候電視台BFMTV報道說，電視講話是提前錄製好的，在晚間新聞節目中按時播放。法國總統馬克龍發表電視講話後立即引發工會人士和反對派的嚴厲斥責。

共產黨全國秘書法比安·魯塞爾（Fabien Roussel）表示：如果大家沒有時間聽馬克龍的電視演講，這就對了。因為聽和不聽都是一樣的。 最大工會“法國勞工民主聯盟”（CFDT）秘書長貝爾熱（Laurent Berger）語氣比較婉轉。他認為，馬克龍17日晚的演講沒有什麼具體內容。

法國社會黨第一書記奧利維耶•福爾(Olivier Faure)對媒體表示：馬克龍希望利用百日能夠把民眾的憤怒壓下去，可我怎麼覺得他的言辭每次都在點燃民眾的憤怒。

法蘭西不屈服黨議員領袖帕諾特（Mathilde Panot）表示：馬克龍空洞的言辭還沒有敲鍋底的聲音好聽呢！歐洲環保綠黨的議員沙特蘭（Cyrielle Chatelain）表示非常失望。她說，馬克龍根本沒有意識到民眾的憤怒有多高，在社會和環保危機如此嚴重的當今，只能說明馬克龍還沉浸在自己空洞乏味的美麗詞句當中。

極右翼領導人瑪琳·勒龐（Marine Le Pen）和極左不屈服法蘭西前領導人讓-呂克·梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）都認為馬克龍的演講完全脫離現實、毫無意義，根本改變不了什麼。

瑪琳·勒龐表示，馬克龍在民眾的眼中是一個背信棄義的總統，他已經孤立無援，對老百姓的疾苦不聞不問。工會組織讓民眾5月1日再次走上街頭。