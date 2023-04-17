法國比利牛斯山東部森林大火肆虐900多公頃土地 2023最大火災

法國比利牛斯山東部森林周日(16日)至周一(17日)深夜 2 點左右大火肆虐900多公頃土地，大火“已得到控制，但主火區的火苗並未熄滅”。周一上午，內政部長達爾曼尼 (Gérald Darman) 在現場沉痛指出，這是“2023 年最大的火災”，這場火災“來得太早”。

廣告 繼續瀏覽後續

雖然，民防安全局表示，“最壞的情況已經過去”但法國比利牛斯山東部森林已經被大火吞噬900多公頃土地。據民事安全部門稱，周日至周一深夜 2 點左右，大火“已得到控制，但主火區火苗，並未熄滅”

本周一(17日)早上，內政部長達爾曼尼 (Gérald Darmanin) 在現場指出，這是“2023 年最大的火災”，這場火災“來得太早”。

達爾曼尼周日表示，本周日上午 9 點 30 分在瑟爾貝 Cerbère 和 東比利牛斯山脈的濱海班於斯 (Banyuls-sur-Mer）宣布的火災面積為 930 公頃。 從周日晚間到周一凌晨，被大火蔓燒的公頃數沒有變化。

民防安全部發言人阿爾諾·威爾姆在接受法國新聞台採訪時表示，火勢“已得到控制，但主火區火苗，並未熄滅”。具體來說，大火併沒有熄滅，只是停止了蔓延。

本周一早上，內政部長達爾曼尼抵達現場時，遺憾指出，這是“2023 年最大的火災”，這場火災“來得太早”！

內政部長還指出，由於“極度乾旱”和“與習慣相比缺水 50% 至 70%”，東比利牛斯省還發生了另外 9 起火災。他還對這場火災造成的“生態災難”表示痛惜。

當局動員了 460 名消防員，增援部隊不斷抵達，使消防員人數達到 500 人，其中包括來自埃羅省(l'Hérault )和奧德省 (l'Aude )的資源。 此外，還動員了 40 名憲兵。 該省的省長警告說：“預計大火將需要幾天時間才能完全撲滅。”