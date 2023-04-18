法新社：馬克龍釋說關於台灣言論後遭促團結歸隊

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法國總統馬克龍在結束訪問中國途中發表關於台灣議題的法國獨立外交，免淪中美大國爭鬥中美國跟班和中國過激對台的犧牲者的講話，在歐洲引發爭議。儘管馬克龍以及法國政府澄清支持台灣民主自由，維護台海現狀的立場，歐盟內部因馬克龍的立場持續分歧並發酵。今天在斯特拉斯堡歐盟議會一項專門會上，歐盟多邊呼籲馬克龍回歸歐洲團結一致。

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歐盟今天在斯特拉斯堡強調，決不允許中國對歐盟採取"分而治之"作法。

法新社說，然而，馬克龍對台灣的評論，今天在歐洲議會持續引起震動，以至於歐盟委員會強調台灣對歐洲的關鍵重要性。

法國總統馬克龍對台灣這個受到北京威脅的民主島嶼的評論，重新打開了歐盟內部的裂痕，這些裂痕在斯特拉斯堡議會今天關於中國問題的辯論中被暴露出來。

歐盟委員會主席馮德萊恩不點法國總統馬克龍的名字，但呼籲歐盟成員國和歐盟機構之間進行密切合作，以避免被分裂和被操控。

馮德萊恩說："在過去的幾天和甚至幾周里，我們已經看到這些造成分裂策略起到作用。"馮德萊恩在本月初陪同法國總統馬克龍訪問北京。她稱，"現在是歐洲也要採取行動的時候了。現在是展示集體意志的時候了。

馬克龍在《回聲報》4月9日發表的一篇採訪中，馬克龍拒絕在台灣問題上必須加入陣營對抗的邏輯。馬克龍在訪問北京的間隙懇求說，"最糟糕的事情是認為我們歐洲人應該在台灣問題上成為追隨者"，並適應美國的節奏和中國的過度反應"。馬克龍的此番講話在歐洲掀起了一股批評浪潮，而此時華盛頓正是烏克蘭面對俄羅斯入侵時的主要支持者。

中國和台灣自1949年以來一直分治，但共產黨政權認為台灣是中國的省份之一，不排除使用武力將台灣奪回。儘管根據北京強加的 "一個中國政策"，中國與這個擁有2300萬人口的台灣也沒有官方關係，但歐洲國家在那裡有重要的工業和商業利益。

歐盟外交負責人何塞普-博雷利（Josep Borrell）在關於中國的辯論開始時就說：台灣對歐洲至關重要。他認為，台灣海峽是 "世界上最具戰略意義的海峽，特別是就貿易而言：我們必須通過航行自由行動保證在那裡存在"。

博雷利提出任何針對台灣的行動都具有風險，哪怕出於道德原因，也應該拒絕改變現狀。他還指出："這將對我們產生非常嚴重的戰略影響，因為台灣擁有最先進的半導體生產工業之一。

歐盟外交事務和安全政策高級代表博雷利呼籲"防止來自任何地方的挑釁"，並維護現狀。他並說："台灣實在地處於我們保證和平，捍衛我們的利益的戰略範圍內。

在歐盟議會今天關於中國議題會議上，馬克龍的講話引發的爭議佔據了大部分辯論時間。歐洲人民黨主席曼弗雷德-韋伯（Manfred Weber）指責馬克龍"遷就 "中國對台灣的威脅。這位德國議員說，"但這關係到2500萬人民的命運。" 他還指出，"台灣在該地區捍衛着民主價值。任何想攻擊台灣的人都是在攻擊民主價值"。

綠色團體的Reinhard Bütikofer說，馬克龍倡導的 "法國式戰略自治""將是歐洲的一個風險"。Thierry Mariani（身份與民主團體，極右）卻說，馬克龍只是在捍衛"法國自戴高樂將軍以來的獨立核心"，就受到那些想讓歐洲踏上討伐北京之路的人的攻擊。

在媒體面前，綠黨議員亞尼克-雅多指出，烏克蘭的戰爭迫使歐洲國家對俄羅斯達成一個共同的態度。他說，希望不要等到台灣發生了戰爭，歐盟才來重申事關主權。