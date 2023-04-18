總統馬克龍周一晚間新聞電視講話收視率70% 觀眾逾1550萬

馬克龍在晚間新聞時段向全國人民發表講話，抗議退休改革的反對黨迅速抨擊進步黨不再進步。 2023年4月17日

法國總統馬克龍周一(18日)在晚間新聞時段針對反退休改革法案通過後向法國民眾發表的演講，根據數據調查，吸引了 1550 萬名觀眾，收視率將近70%。

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馬克龍此次電視講話與他在去年6 月的電視講話相比之下，周一晚間所有頻道總共有將近 1550 萬觀眾收看了馬克龍在電視晚間新聞發表的全國講話。

根據 法國受眾測量與研究視聽和數字媒體機構 Médiamétrie 周二公布的數據，在備受爭議的退休改革法案頒布後，周一晚上 8 點電視晚間新聞發表全國講話。總計在所有播出馬克龍演講的頻道上，近 1550 萬觀眾收看了總統埃馬紐埃爾·馬克龍的電視講話，收視率高達69,5%。

馬克龍在3 月 22 日下午 1 點午間新聞的電視講話，則有1150 萬觀眾以不同的形式及媒介觀看了馬克龍在電視上向法國人發表的時政說明與溝通；當時民眾已經開始挑戰養老金改革。

周一晚上，由電視第一台，第二台，第六台，TMC和和信息頻道 BFMTV、CNews、LCI 和 franceinfo 聯合播出的這項全國講話直播節目大約進行了13 分鐘。具體來說，私營的電視第一台 TF1 吸引了最多的觀眾（第一台有590 萬觀眾，佔據了27% 的觀眾份額）

法國總統馬克龍周一晚上發表電視講話後，反對黨對於他堅持後至64歲才能退休等的改革主張，抨擊馬克龍的進步黨停止進步、脫離現實。

在馬克龍電視講話期間，在工會和反全球化組織以及左翼政治人物的號召下進行一項“敲鍋子音樂會”的示威活動，有成千上萬的示威者未登記註冊的情況下舉行聚集示威。