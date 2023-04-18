2023戛納電影節： “電影人雙周”入選片單揭曉

2023戛納電影節

自4月17日第76屆戛納電影節影評人周單元公布入圍片單之後，另一非競賽平行單元：導演雙周單元（今年改名為“電影人雙周”單元）4月18日也揭曉評選片單，來自法國、印度、俄羅斯等國20部長片和10部短片入選，其中包括中國導演耿子涵的首部長片《小白船》。

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戛納電影節導演雙周是由法國導演工會於1969年創辦的電影節平行單元，旨在介紹具有進步精神和創新精神的作品。與戛納電影節其他單元相比，導演雙周更注重自由的表達、非競賽性質以及對於普通觀眾的包容性，

據今年新任導演雙周的藝術總監Julien Rejl介紹，今年選片共放映了4000部作品（包括短片），"亞洲和美國以及一些非洲影片顯示出強勁回歸“。最終入選的30部影片，“通過其獨特的語言，體現了對所有形式意識形態和主導話語的抵抗精神”。

韓國導演洪尚秀《我們的一天》入選導演雙周閉幕影片

"導演雙周"是一個致力於發掘新電影人的單元，但周二公布的此次第55屆導演雙周評選中，也包括幾位國際影壇知名導演，如法國導演米歇爾·岡德里（Michel Gondry），他的影片《解決方案之書》入選此次雙周評選。

今年導演雙周的開幕影片是法國導演塞德里克-卡恩（Cédric Kahn）執導的《戈德曼審判》（The Goldman Trial），影片講述的是上世紀70年代知識分子和極左翼活動家皮埃爾-戈德曼的故事。戈德曼因被控謀殺兩名女藥劑師而被判終身監禁，但1975年判決以技術性問題為由被推翻，他於次年獲釋，影片講述了審判的過程，尤其是他與他的律師之間關係的故事。

韓國導演洪尚秀的第30部長片《我們的一天》被選為本屆導演雙周單元的閉幕影片。這是洪尚秀第12次受邀參加戛納電影節。1998年的《江原道之力》、2004年《女人是男人的未來》、2012年《在異國》、2017年《之後》等作品已亮相戛納。2010年他的《夏夏夏》還曾榮獲第63屆戛納國際電影節“一種關注”單元大獎。

官方海報致敬葡萄牙已故電影大師曼努艾爾·德·奧利維拉

第55屆導演雙周官方海報致敬葡萄牙已故電影大師曼努艾爾·德·奧利維拉（Manoel de Oliveira）1993年的影片《亞伯拉罕山谷》（Val Abraham），該片製作靈感來自福樓拜的《包法利夫人》，今年是該片出版及入選戛納電影節30周年（1993年入圍戛納導演雙周單元）。

中國導演耿子涵的首部長片《小白船》入選

入圍影片共有19部以前未發行的新電影，其中包括一部關於性壓抑的印度電影：由Kanu Behl導演的《阿格拉》、一部在2021年拍攝的"完全獨立 "俄羅斯公路電影（Ilya Povolotsky導演的《恩典》），以及一部“介於小說和紀錄片之間"的比利時-喀麥隆電影，講述的是一個了不起的母親的歷程（Rosine Mbakam執導的《Mambar Pierrette》）。

中國導演耿子涵的首部長片《小白船》入圍，影片講述的了一位失去父母關愛的自閉少女，在躁動不安的夏日找尋另一個自我的青春故事。

體現更具包容，今年首次更名為"電影人雙周”

與所有的戛納電影節評選一樣， "導演雙周 "單元今年起改為“"電影人雙周”，以體現其希望“更具有包容性“，拒絕接受任何基於出身或性別的限制，據Julien Rejl介紹，今年總共有27%的故事片是由女性導演執導的，在入選的影片中女性導演所佔比例更有小幅提高，為32%。